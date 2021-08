Le développeur « Cyberpunk 2077 » défend son nouveau DLC

Cette semaine, les joueurs de « Cyberpunk 2077 » (ou du moins ceux qui restent) ont pu profiter d’un nouveau contenu DLC entièrement gratuit, qui avec son peu plus de 33 Go, a divisé les joueurs sur leurs différentes plateformes en raison du fait que beaucoup de les problèmes habituels du titre sont toujours présents tout au long du jeu.

Après l’inclusion de quelques rubriques cosmétiques et une apparition alternative pour Johnny Silverhand, CD Projekt Red ne semble pas avoir pleinement présenté ce qu’il promettait, ce qui a conduit la même entreprise à se défendre (encore une fois) contre les critiques d’utilisateurs qui n’ont pas été Totalement satisfait.

Ce serait dans une récente émission Twitch célébrant la sortie de cette mise à jour sur « Cyberpunk 2077 » où Miles Tost, Senior Level Designer chez CD Projekt Red, a déclaré que ce DLC était « la plus grande mise à jour qui a été apportée au jeu à ce jour. la date », ce qui a demandé beaucoup d’efforts et de budget de la part de l’équipe de développement.

« Nous avons consacré beaucoup d’efforts à cela, alors regardez le DLC que nous avons maintenant comme une sorte de régal, comme la cerise sur le gâteau. » Tost déclare que l’équipe de CD Projekt Red connaît la différence entre les différents types de contenu bonus du jeu et qu’il y aura très bientôt des nouvelles de leurs prochains « passes d’extension ».

Bien qu’il ait précisé les plans futurs du développeur avec « Cyberpunk 2077 », qui seront discutés « plus tard », Tost n’a présenté aucune information claire sur le moment où nous pourrions voir de nouvelles informations sur ces « futures extensions » dans le jeu ou le courant l’état de celles-ci dans leur développement.

Ce serait la même stratégie que CD Project Red appliquée avec le contenu supplémentaire de « The Witcher 3 », qui comprenait 16 petits morceaux de DLC et deux grandes extensions qui ont augmenté votre expérience de jeu pendant de nombreuses heures, uniquement en raison de la controverse Passé avec « Cyberpunk 2077 », maintenant la société reçoit le rejet et les critiques des joueurs.