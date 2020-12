Le développeur CS: GO met en garde contre l’arrivée de plus de spinbots alors qu’ils expérimentent des protections

Qu’est-ce que quelques tricheurs de plus dans le jeu de Counter Strike À ce point?

Suite à un étrange programme de lancement de confiance qui a été immédiatement contourné par les tricheurs (en moins de trente minutes), seuls les streamers et les utilisateurs du fair-play ont été traqués par la couche de protection tandis que les tricheurs ont été bénis avec une confiance supplémentaire, déplaçant le niveau supérieur de jeu compétitif SoupapeLe service de jumelage officiel de (qui est extrêmement impopulaire compte tenu de la théorie actuelle de la population) pour inclure plus de quelques centaines de tricheurs ruinant des matchs pour presque tout le monde.

Maintenant, un Counter Strike Le développeur vient de déclarer que les joueurs devraient s’attendre à encore plus de triche dans les prochains jours, en particulier avec les spinbotters, car ils travaillent sur des « expériences avec VACnet et Overwatch » dans des tentatives apparentes pour, encore une fois, empêcher la triche dans l’un des jeux les plus populaires au monde. .

Overwatch, le système en jeu qui permet aux joueurs vétérans de regarder des démos de tricheurs présumés pour confirmer (ou nier) que des tricheurs se produisent, a connu des difficultés au cours du dernier mois environ; les gens qui trichent de manière flagrante dans les cas d’Overwatch ne sont pas interdits, ce qui fait que les Overwatchers ne reçoivent pas autant d’XP pour avoir subi le processus laborieux de regarder des démos pour tricher.

La lueur d’espoir ici serait que Valve, contrairement à ce qu’ils ont déclaré publiquement, comprend que plus de tricheurs semblent passer plus que jamais et travaillent activement pour résoudre ce problème dans ce qui semble être une nouvelle couche de sécurité.

Le spinbotting allemand sur la course aux armements, rapporté par tout le monde sur le serveur, puis expulsé, n'est toujours pas interdit C'est triste que ca dépend des joueurs. NO OW = NO BAN

Comme le veut la tradition pour Valve, moins les changements de backend tentent de bloquer les astuces, mieux c’est; cela donne aux mauvais acteurs moins de temps et de compréhension pour contrecarrer la nouvelle incursion.

Malgré tout cela, c’est certes un problème frustrant à l’intérieur Counter Strike, et le médium s’étend des serveurs de matchmaking de Valve jusqu’aux matchs professionnels.

Si vous avez du mal à les esquiver vous-même, cela vaut vraiment la peine d’envisager un pass Broken Fang, qui vous permet de faire la queue avec d’autres détenteurs de pass Broken Fang dans un nouveau format qui comprend des interdictions de carte et des options bien au-delà de ce que Valve a. offert traditionnellement.

Le fait que les joueurs doivent également avoir acheté le nouveau pass a semblé offrir (même temporairement) aux joueurs de passe un peu de répit après des matchs frustrants où les ennemis ne peuvent tout simplement pas être surpassés; pour le moment, il est relativement exempt de tricheurs à partir de preuves empiriques seules. Une déclaration qui ne peut franchement pas être étayée par des statistiques publiques.

En espérant que tout ce que Valve prépare Counter StrikeL’anti-triche réussit.