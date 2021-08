Le développement décolle sur un nouveau jeu de combat Ace

Ace Combat est une série qui est tranquillement brillante depuis des années. Comme toute franchise, elle a connu des hauts et des bas, mais les jeux de base sont en grande partie excellents. Ace Combat 7: Skies Unknown sur PlayStation 4 était la dernière entrée, et c’est un jeu d’action aérien amusant et ringard qui vaut bien votre temps, surtout si vous avez aussi PSVR. Maintenant, cependant, il semble que la prochaine tranche soit en cours.

L’éditeur Bandai Namco a annoncé que le travail avait commencé sur un nouveau titre Ace Combat, développé en partenariat avec ILCA. La nouvelle est arrivée via une présentation rétrospective du 25e anniversaire, comme l’a repéré Gematsu. « Plus que tout, j’espère que les fans sont heureux de savoir que le prochain match est en cours », a déclaré Kazutoki Kono, directeur de la marque de la série. « Avec ce nouveau staff, nous créons un nouvel Ace Combat—une nouvelle ère. Je ne sais pas où nous serons dans les 25 prochaines années, mais la série Ace Combat continuera, et à tous ceux qui nous soutiennent et crée avec moi, je continuerai à tout donner. »

ILCA est un studio de support basé à Tokyo qui a travaillé sur un large éventail de projets de jeux, y compris Skies Unknown, il n’est donc pas étranger à la série de simulations de vol de Bamco. Aucun autre détail n’a été donné sur le nouveau jeu – c’est probablement dans des années – mais il est excitant de savoir que la franchise continuera. Ace Combat 8 ​​sur PS5 ? C’est un oui de notre part.

Quoi qu’il en soit, qu’aimeriez-vous voir dans le prochain jeu d’Ace Combat ? Vous êtes fan de la série ? Chocs loin dans la section commentaires ci-dessous.