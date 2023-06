Le développement de Spider-Man 4 suspendu en solidarité avec la grève des écrivains, confirme Tom Holland

Tom Holland, connu pour son rôle de Spider-Man, a exprimé son soutien à la grève des scénaristes en cours, qui vise à assurer une meilleure rémunération aux scénaristes des grands studios hollywoodiens. Dans une récente interview (Via Variety) lors de la première de sa série Apple TV+, La salle bondéeHolland a mentionné que des réunions ont eu lieu concernant le très attendu Spiderman 4. Cependant, en solidarité avec les écrivains en grève, ces réunions ont été temporairement suspendues. Bien que plusieurs conversations aient eu lieu, le projet en est encore à ses débuts et aucun progrès ou détail significatif n’a été révélé.





« Je ne peux pas en parler, mais je peux dire que nous avons eu des réunions. Nous avons mis les réunions en pause par solidarité avec les écrivains. Il y a eu plusieurs conversations, mais à ce stade, c’est très, très tôt. « , a déclaré Hollande.

La productrice Amy Pascall avait précédemment confirmé les plans d’un autre film Spider-Man, soulignant l’engagement de poursuivre le succès de la franchise. Malgré le contretemps temporaire causé par la grève, l’équipe reste dévouée à la réalisation du film. La grève elle-même a entraîné une suspension de toutes les activités d’écriture, toutes les personnes impliquées dans la production soutenant la cause des écrivains et attendant patiemment une résolution de la situation. À partir de maintenant, l’accent est mis sur le soutien aux demandes des écrivains et sur la recherche d’un accord équitable qui profitera à l’ensemble de l’industrie.

Sony élargit l’univers Spider-Man avec plusieurs projets à venir

Sony Pictures fait des progrès significatifs dans l’expansion de la Homme araignée univers avec plusieurs projets actuellement en cours. Parallèlement au quatrième volet très attendu du Homme araignée franchise, le studio se concentre sur diverses retombées et adaptations. Une entreprise passionnante consiste à donner vie au personnage bien-aimé Miles Morales dans une adaptation en direct. Ce passage de l’animation à la vie réelle ouvre de nouvelles possibilités pour le personnage et ajoute encore plus de profondeur au Homme araignée récit.

S’appuyant sur le succès de l’Oscar Spider-Man: dans le Spider-VerseSony s’apprête à sortir sa suite, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Le film poursuit l’histoire captivante de Miles Morales et Gwen Stacy alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers le multivers. Au cours de leurs voyages, ils rencontrent une équipe de Spider-People de différentes dimensions, se regroupant pour protéger le tissu même du multivers. L’unité de ce groupe diversifié est mise à l’épreuve lorsqu’il fait face à une nouvelle menace redoutable, forçant Miles à confronter ses convictions personnelles et à redéfinir sa compréhension de l’héroïsme.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse bénéficie d’un casting impressionnant, avec des acteurs talentueux reprenant leurs rôles. Shameik Moore revient en tant que Miles Morales, tandis que Hailee Steinfeld et Jake Johnson reprennent leurs rôles de Gwen Stacy et Peter B. Parker, respectivement. Le film accueille également de nouveaux ajouts au casting, notamment Andy Samberg, Oscar Isaac, Issa Rae, Karan Soni et Daniel Kaluuya. Avec la direction habile de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, la suite promet de captiver le public et d’élargir les frontières de l’univers.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse arrive en salles le 2 juin 2023, suivi de Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse le 29 mars 2024.