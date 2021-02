Le développement de la série Wakanda confirmé pour Disney +

Si vous voulez avoir à nouveau un monde de vibranium dans votre viseur, sachez qu’une série Wakanda est prévue pour Disney +.

La maison des idées continue son chemin pour nous apporter de plus en plus de séries, coupables. Si nous n’en avions pas assez avec la Scarlet Witch and Vision de plus en plus meilleure ou les séries à venir, telles que Falcon and the Winter Soldier ou Loki, il semble maintenant que nous puissions en ajouter une nouvelle à notre liste en attente. Si vous avez été impressionné par Black Panther, faites attention, il semble qu’il y ait un série wakanda Développement.

Ils sont donc coupables, et non de la main de qui que ce soit, mais de Ryan Coogler lui-même, c’est-à-dire du réalisateur de Black Panther. Avec cela en soi, nous pouvons nous attendre à une bonne inclusion, ainsi qu’à une histoire assez divertissante. Bien que, bien sûr, la question soit … sur quoi la série se concentrera-t-elle? Rappelons que, malheureusement, Chadwick Boseman est décédé l’année dernière, donc le rôle de Black Panther est un peu en suspens.

Mais si l’on tient compte du fait que Black Panther 2 est toujours annoncé, c’est peut-être l’occasion de nous présenter les tenants et les aboutissants de Wakanda … et de nous montrer dans sa dernière ligne droite qui serait le nouveau héros de Wakanda. Qui sait, nous pourrions voir l’évolution de Shuri comme le prochain monarque Wakanda comme celui-ci.