Le développement de grands nouveaux blockbusters pourrait désormais prendre place sur PS6, déclare Jason Schreier

Si les grands studios de développement commencent à travailler sur un nouveau blockbuster maintenant, le développement pourrait prendre tellement de temps que les titres seulement pour eux PS6 apparaître. C’est du moins ce à quoi pense l’initié et journaliste Jason Schreier. Il pourrait très bien avoir raison.

Les blockbusters en cours de redéveloppement pourraient ne pas arriver avant la PS6

Le développement de jeux prend du temps et est compliqué. C’est particulièrement vrai pour les gros blockbusters comme « Red Dead Redemption 2 », Cyberpunk 2077 ou alors GTA 6. Le travail sur de tels titres prend donc beaucoup de temps.

Au Red Dead Redemption 2 devrait par exemple pendant huit ans ont été travaillés. Une génération de consoles a duré en moyenne environ sept ans dans le passé avant qu’un modèle successeur n’arrive.

Cela signifierait que les studios avec de gros budgets et des projets à succès ambitieux qui recommencer avec le développement d’un énorme titre AAApeut-être n’en finir que longtemps après la sortie de la PS6.

Ce d’accord avec Jason Schreierqui tweete ce fait amusant :

« Les cycles de production de jeux vidéo sont devenus si longs que si un studio de jeux à gros budget commence à travailler sur un tout nouveau projet en ce moment, ce sera probablement pour la PlayStation 6.« (Source: Twitter)

Bien sûr cela ne veut pas dire queque maintenant plus de jeux pour PS5 serait publié. Cela ne signifie pas non plus que chaque jeu qui entre en production maintenant, sorti uniquement sur PS6. Cela ne devrait signifier que des blockbusters AAA, dont le développement complet ne fait que commencer.

Petits jeux indépendants ou titres AA n’ont pas nécessairement besoin d’être aussi longs qu’ambitieux suivant Le Sorceleur, « Elder Scrolls 6 » ou la suite « Cyberpunk 2077 » et ainsi de suite. Bien sûr, de nombreux titres indépendants peuvent également prendre beaucoup de temps à se développer. Jason Schreier n’exclut pas non plus les versions cross-gen.

Mais même si cela peut sembler surprenant, de nombreux titres ont été annoncés dans le passé pour des consoles très différentes de celles sur lesquelles ils ont fini par sortir. des jeux comme L’île morte 2 revenir sur un temps de développement très long avec de nombreuses bouffonneries.

