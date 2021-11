Le développement de Boondock Saints III confirmé

Troy Duffy, Norman Reedus et Sean Patrick Flanery confirment qu’ils travaillent sur le développement de The Boondock Saints III.

Après plus de dix ans depuis la première du deuxième volet, de nombreux fans avaient déjà perdu espoir de voir les aventures des frères MacManus se poursuivre. Heureusement, les principaux architectes de la saga ont confirmé l’avenir développement de The Boondock Saints III. Nous serons des bergers pour toi, Seigneur, pour toi.

Et il ne faut pas oublier que le film original a plus de 20 ans, puisque sa première date de 1999. Il est également bon de rappeler que pour sa suite, All Saints Day, il a fallu attendre une énorme décennie, pouvoir profiter en 2009. Dans ce contexte et vu que 12 autres années se sont écoulées, les options pour un troisième versement diminuaient progressivement.

Saints de Boston

Mais nous avons de la chance, puisque son réalisateur Troy Duffy, ainsi que les protagonistes Norman Reedus et Sean Patrick Flanery, ont confirmé qu’ils étaient plongés dans le projet. L’idée est de continuer à partir de la fin de la deuxième partie, dans laquelle les frères se sont retrouvés en prison.

Il devrait réunir d’autres membres des films précédents tels que Willem Dafoe, Billy Connolly et Julie Benz, bien qu’aucun d’entre eux n’ait encore été confirmé. De plus, ils veulent transformer la franchise en quelque chose de similaire à ce que John Wick a réalisé. Nous verrons comment cela fonctionne pour eux.

Gardez à l’esprit que Boondoock Saints, connu en Espagne sous le nom de Los Elegido, n’avait pas une grande collection à sa première. Une grande partie du blâme était due à sa libération peu de temps après les meurtres de Columbine High dans le Colorado. Donc, à cette époque, les gens n’étaient pas d’humeur à la violence ou aux armes à feu.

Heureusement, plus tard, lors de son passage en DVD, le film a eu un meilleur accueil, devenant peu à peu un film culte. Espérons que les frères MacManus sont de retour pour rester.

Allons-y !