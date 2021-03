Le deuxième vol d’essai de taxi spatial Starliner de Boeing pour la NASA est de nouveau retardé

Le deuxième vol d’essai de Boeing sans équipage Starliner le vaisseau spatial pour la NASA ne sera pas lancé le 2 avril après tout.

Jeudi (4 mars), la NASA et Boeing annoncé conjointement prévoit de repousser le lancement de la mission Orbital Flight Test-2 de Starliner à partir d’un décollage début avril. Le vol a déjà été retardé de deux semaines par rapport à l’objectif du 25 mars en raison des tempêtes hivernales à Houston et de la nécessité de remplacer certaines boîtes d’avionique. Il semble maintenant que Starliner ne pourra pas se rendre dans l’espace avant plus tard en avril.

«La NASA évalue également le volume d’analyse de vérification et de validation requis avant le vol d’essai et le calendrier des véhicules en visite au Station spatiale internationale », lit-on dans la déclaration conjointe.

En rapport: Le premier test en vol Starliner de Boeing en photos

Avril est déjà une période chargée sur le complexe en orbite, avec à la fois un lancement d’équipage russe Soyouz et la NASA Mission d’astronaute SpaceX Crew-2 . Dans l’état actuel des choses, Boeing n’a pas la possibilité de reporter du 2 avril à «plus tard en avril», ajoute le communiqué, mais une nouvelle date de lancement n’a pas encore été fixée.

OFT-2 sera une étape cruciale dans le programme Starliner alors que Boeing cherche à se remettre d’une mission défectueuse en décembre 2019, qui a vu un lancement sans équipage échouer à atteindre sa destination de la station spatiale. Identifié par la NASA 80 éléments à corriger avant qu’un nouveau lancement puisse avoir lieu, et Boeing a passé plusieurs mois à tout régler .

« La société a effectué des essais à sec avant une répétition de mission de bout en bout qui permettra à l’équipe des opérations de s’entraîner », selon le communiqué de la NASA, ajoutant que l’équipe surveillera également ce qui se passe pendant toute une mission simulée.

« De plus, les tests de mise sous tension et les vérifications du véhicule OFT-2, avec de nouvelles boîtes avioniques installées, ont été achevés avec succès », a poursuivi la mise à jour, ajoutant que le ravitaillement et le « stacking » (ou l’assemblage avec la fusée) du vaisseau spatial commencer bientôt.

La NASA prévoit d’utiliser le Dragon d’équipage SpaceX et le Boeing Starliner pour transporter la plupart des astronautes américains vers la station spatiale, remplaçant en grande partie sa dépendance à la capsule russe Soyouz qui a transporté tout le monde dans l’espace entre 2011 et 2020, après le retrait du programme de la station spatiale. Le nouveau vaisseau spatial d’équipage commercial peut accueillir chacun quatre personnes, au lieu de trois sièges dans un Soyouz, permettant à la station de poursuivre plus d’opportunités scientifiques et commerciales avec des équipages futurs plus importants.

