Le deuxième film « Les Simpsons » est toujours en développement

Geekcreit HackRF One Carte de développement de plate-forme radio 1 MHz-6 GHz Kit de carte de démonstration RTL SDR défini par logi

Problème commun: Q. Lordinateur ne trouve pas la machine. / LUSB nest pas reconnu.R : Nécessite linstallation du micrologiciel. Si le micrologiciel ne fonctionne toujours pas après linstallation du micrologiciel, vous pouvez reflasher le micrologiciel.Micrologiciel : http://myosuploads3.banggood.com/products/20200116/20200116013405PortapackFirmwareTool.rarAutres fichiers: https://greatscottgadgets.com/sdr/ https://github.com/mossmann/hackrf/wikiCaractéristique: HackRF One est un périphérique radio défini par logiciel capable de transmettre ou de recevoir des signaux radio de 1 MHz à 6 GHz. Conçu pour permettre le test et le développement de technologies radio modernes et de nouvelle génération, HackRF One est une plate-forme matérielle open source qui peut être utilisée comme périphérique USB ou programmée pour un fonctionnement autonome. Caractéristiques: - Fréquence de fonctionnement de 1MHz à 6 GHz- Émetteur-récepteur semi-duplex- Jusquà 20 millions déchantillons par seconde- Échantillons en quadrature 8 bits (8 bits I et 8 bits Q)- Compatible avec GNU Radio, SDR#, et plus- Gain RX et TX et filtre de bande de base configurables par logiciel- Alimentation du port dantenne contrôlée par logiciel (50 mA à 3,3 V)- SMA connecteur dantenne femelle- SMA entrée et sortie dhorloge femelle pour la synchronisation- Boutons pratiques pour la programmation- En-têtes de broches internes pour lexpansion- USB 2.0 haute vitesse- Alimenté par USB- Matériel open sourceParamètres: - Bande de