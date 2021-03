Le deuxième DLC Immortals Fenyx Rising sort en quelques semaines sur PS5, PS4

Le deuxième des trois morceaux de DLC prévus pour Immortals Fenyx Rising sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 le 25 mars 2021. Cette dernière tranche de contenu, intitulée Myths of the Eastern Realm, introduit une toute nouvelle zone de monde ouvert à explorer, un nouveau personnage à jouer sous le nom de Ku, et un nouveau récit comprenant un casting de soutien différent. Tout est sur le thème de la mythologie chinoise et coûtera probablement 11,99 € / 14,99 €, tout comme la première extension.

Pour avoir un avant-goût de ce prochain DLC, ceux qui jouent encore au jeu peuvent découvrir une quête d’introduction disponible dans le jeu dès maintenant. Il est situé au sud dans la région de la vallée du printemps éternel et vous met au défi de naviguer sur des plates-formes dans les nuages. Il y aura une récompense pour ceux qui terminent la quête, mais l’accomplissement n’est pas nécessaire pour accéder au DLC lui-même quand il arrive.

Nous avons trouvé que Immortals Fenyx Rising était un très bon titre Ubisoft, récemment répertorié dans notre Meilleurs jeux d’histoire à un joueur sur PS5 guide et gagner un 7/10 dans la revue Push Square. « Des combats simples mais agréables constituent la base d’un monde époustouflant plein d’opportunités d’exploration et d’un récit humoristique qui vous fera rire une ou deux fois. Ne dites à personne quelle en était la cause. Les puzzles sont définitivement une source de frustration, mais si vous pouvez regarder au-delà d’eux, Immortals Fenyx Rising offre une expérience stéréotypée mais divertissante. «

Avez-vous récemment joué à Immortals Fenyx Rising et attendez-vous avec impatience plus de contenu? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.