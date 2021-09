Le deuxième circuit aux heures de pointe de Train Sim World 2 à Nahverkehr Dresden part le 9 septembre

Le deuxième itinéraire de la ligne Rush Hour de Train Sim World 2 partira à l’heure à partir du 9 septembre et sera disponible dans le cadre de l’abonnement de saison Rush Hour. Nahverkehr Dresden apporte un « mélange de trafic S-Bahn, régional, interurbain et de fret » et tire parti des nouveaux systèmes de variété et de volume de passagers de la version pour créer une expérience plus authentique et immersive. « Nahverkehr Dresden dispose également d’un tout nouvel éclairage et d’une signalisation réfléchissante qui donne vraiment vie à la nuit », lit-on dans un article de blog.

Vous allez réquisitionner une grande variété de locomotives différentes, dont la DB BR 442 Talent 2 et la MRCE BR 185.5. Il s’agit du deuxième des trois nouveaux ajouts majeurs de route, le dernier service représentant le Gatwick Express qui relie Londres Victoria à Brighton. Le jeu a été récemment mis à jour et réédité sur PS5, obtenant le plus grand ensemble de trophées de l’histoire de PlayStation. Avez-vous joué ces nouvelles routes Rush Hour ?