Le deuxième chapitre de Welcome to Yonkiland avec Kidd Keo disponible

Nouveau chapitre de Welcome to Yonkiland. Dans ce deuxième épisode, Kidd Keo, Perxita et DonRamon auront à voir avec Rosa Linda.

Ils ont été lents, mais nous avons enfin disponible le deuxième chapitre de Welcome to Yonkiland, la série du créateur de Cálico Electrónico qui met en vedette Kid Keo. Après avoir présenté le thème et le premier chapitre, les choses commencent à se mélanger dans ce second où nous avons de nouveaux personnages avec une marque d’humour très hooligan Nikotxan.

Vous pouvez voir ce deuxième chapitre ci-dessous. Le chanteur Kid Keo télécharge chaque chapitre et déplace cette série sur sa propre chaîne. Au cas où vous n’auriez pas vu le premier chapitre de Yonkiland, je laisse un lien ici. Ci-dessous, vous avez également le thème principal.

Intrigue du deuxième chapitre de Welcome to Yonkiland

Ce deuxième chapitre commence là où le premier s’est terminé. Kid Keo, Perxita et DonRamon recherchent la substance du « güena » dans une tanière miteuse. Là, ils rencontrent de nouveaux personnages, Rosa Linda étant à la tête du spectacle. Tout se passe très bien jusqu’à ce que l’un des membres de ce trio particulier le gâche un peu.

Une chose que chaque série Nikotxan a sont des références. Je l’ai dit plus d’une fois, mais les chapitres doivent être revus deux ou trois fois pour se rendre compte de la quantité de détails qu’il y a dans chaque seconde. Peint sur les murs, les voitures, Bulma dans l’antre de Rosa Linda… Aussi si nous rencontrons les personnages qui apparaissent dans les chapitres, cela nous rendra encore plus drôle.