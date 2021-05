Le détective Pikachu 2 ne se produira probablement pas selon Star Justice Smith

Les deux dernières années ont été particulièrement marquantes pour les films basés sur des franchises de jeux vidéo, avec Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat, et Détective Pikachu tous fonctionnent bien au box-office. Détective Pikachu a été particulièrement bien accueilli, recueillant des éloges et rapportant près d’un demi-milliard de dollars au box-office mondial. Une suite a été annoncée avant même la sortie du premier film en salles. Mais dans une récente interview, Le juge Smith, qui a joué le rôle principal de Tim Goodman dans Détective Pickachu, semblait pessimiste quant aux chances d’une suite.

« J’adorerais participer à Détective Pikachu 2. Je ne sais pas si ça va arriver. Je pense que nous devons simplement enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que ça va arriver. J’espère vraiment que oui. Honnêtement, je suis un grand fan, qui sait, qui sait? J’espere. »

D’après les commentaires de Smith, il est difficile de déchiffrer s’il fait référence aux chances d’une suite à Détective Pikachu être faible, ou la chance qu’il soit dans le film. Étant donné que le scénario central du film original reposait entièrement sur la recherche de son père par Tim, il serait étrange que l’acteur ne soit pas présent dans la suite.

Pourtant, bien qu’aucun mot officiel sur la question n’ait été publié jusqu’à présent, il serait inhabituel pour un film qui a eu autant de succès que Détective Pikachu pour ne pas avoir de suite. Le film était clairement destiné à être le début de tout un univers cinématographique Pokémon en direct, CGI étant enfin assez bon pour permettre aux personnages monstres de la franchise de renommée mondiale d’être rendus de manière convaincante sur grand écran.

Bien sûr, il y a aussi le fait que Détective Pikachu condition temporaire qui permettait à Pikachu de parler pendant que le personnage de Ryan Ryenolds était résolu, faisant du minuscule Pokémon jaune à nouveau un personnage principalement muet qui chantait parfois « Pika! Pika! »

La possibilité la plus excitante est que, si une suite à Détective Pikachu n’est vraiment pas sur les cartes, cela pourrait être parce que les réalisateurs du film ont l’intention de faire venir des personnages humains plus familiers du Pokémon franchise, en particulier Ash Ketchum, ses amis Misty et Brock, leurs ennemis Jessie et James, et le reste de la distribution de l’immensément populaire Pokémon émission de télévision.

C’est le film d’action en direct que les fans veulent vraiment regarder dans le Pokémon la franchise. Aussi divertissant que Détective Pikachu C’était, regarder Tim Goodman interagir avec un Pikachu parlant donnait toujours le sentiment que nous regardions des étrangers se promener dans un monde que les fans connaissent si bien.

Avec l’entrée de Ash et son casting de soutien, le live-action Pokémon le monde commencerait à se sentir beaucoup plus familier, et les fans afflueraient pour voir le monde des dessins animés prendre vie sur grand écran, dans une franchise qui pourrait être la prochaine Harry Potter en termes d’attrait de masse. Cette nouvelle est née à Inverse.

