Le détective Pikachu 2 arriverait en 2021, selon une nouvelle rumeur

Cette suite du jeu vidéo 3DS sortira sur Nintendo Switch l’année prochaine, rejoignant ainsi la célébration du 25e anniversaire de la franchise.

Prochaine 2021, Pokémon aura 25 ans. Par conséquent, tous les entraîneurs et entraîneurs se demandent ce que la franchise de monstres de poche sortira de sa manche pour la célébrer. Nous avons fait nos suppositions sur ce qui pourrait être le prochain jeu de la saga principale, parce que le Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier terminé avec Les neiges de la couronne.

Maintenant, il est apparu une nouvelle rumeur sur l’avenir de la franchise. Même si la source a divulgué certaines informations dans le passé, nous ne devons pas les tenir pour acquis tant que nous n’avons pas d’informations officielles. Cette rumeur suggère que Détective Pikachu 2, la suite du jeu Nintendo 3DS, atteindra Commutateur Nintendo dans 2021. Si cela s’avère vrai, le jeu verra le jour l’année prochaine.

Détective Pikachu, un pari des plus originaux

Ce travail est sorti en 2016 pour Nintendo 3DS, mais uniquement au Japon. Plus tard, il a reçu de nouveaux chapitres, et cette version complète est celle qui a fini par nous parvenir en 2018. Dans ce jeu, nous nous rencontrons Tim, un garçon qui veut retrouver son père, un détective qui a disparu sans laisser de trace.

Cependant, Tim Il ne sera pas seul dans cette mission, car un jour il rencontre par hasard le partenaire de son père le Pokémon: Pikachu. En outre, Tim Vous pouvez comprendre ce que dit ce Pokémon. Ceci, combiné avec la personnalité particulière de Pikachu, donne lieu à situations des plus variées et amusantes.

Telle est la personnalité de la franchise qu’elle a été choisie pour être le premier film d’action en direct de Pokémon. Cela a frappé les théâtres du monde entier en dernier 2019 sous le nom de « Détective Pikachu« . Parmi ses acteurs, on trouve des acteurs et actrices aussi connus que Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton ou Ken Watanabe.

Donc, la prochaine étape de la franchise est la suivante suite du jeu Nintendo 3DS. Si la rumeur est vraie, il faudrait moins d’un an pour en profiter. De plus deuxième partie du film, donc la franchise est saine d’esprit pendant un certain temps.

Le détective Pikachu était le premier film Pokémon en direct

Et jusqu’ici le rumeur sur la sortie du détective Pikachu 2. De plus, ces informations parlent également de l’arrivée du remakes de Pokémon Diamant et Perle à Commutateur Nintendo. Voulez-vous revenir à Sinnoh, les entraîneurs?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂