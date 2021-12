Le détail qui confirmerait qu’Emily à Paris aura une troisième saison sur Netflix

in

Enfin est venu le jour ! Après une longue attente, Emilie à Paris retourné à Netflix. Ce mercredi 22 décembre, la plateforme a ajouté à son catalogue la deuxième saison de cette série avec Lily Collins. Dans dix nouveaux épisodes, la protagoniste doit maintenant faire face à de nouveaux chemins de travail et à la culpabilité d’avoir couché avec le petit ami de son amie.

Après le succès de la première édition, Netflix n’a pas hésité à miser sur Emilie à Paris. La série est devenue, en très peu de temps, l’une des comédies dramatiques les plus importantes du géant du streaming. En effet, en plus d’englober la comédie et le drame, il a également un côté romantique dans lequel Lily Collins parvient à démontrer tout son niveau d’acteur. L’actrice va au-delà de l’écran, permettant à ses téléspectateurs de se connecter avec leurs émotions.

En effet, dans cette nouvelle saison, Emily Cooper traverse différents scénarios dans sa vie. Entre le professionnel et le personnel, il est à la croisée des chemins car, dans le premier, il ne cesse de grandir, mais dans le second il ne cesse de s’enfoncer. Il ne fait aucun doute que les récents épisodes de Emilie à Paris Ils sont arrivés avec style et plein d’émotions au point qu’ils ont laissé tous les fans en redemander.

Pour ceux qui n’ont pas encore atteint la fin de la deuxième saison, il est conseillé de ne pas continuer à lire, mais pour ceux qui ont terminé, ils doivent se rappeler que le protagoniste doit prendre une décision. Après avoir reçu une nouvelle proposition de Sylvie, elle a la possibilité de rester à Paris plus longtemps que prévu et ainsi pouvoir se battre pour son amour pour Gabriel, même si tout ne se passe pas comme prévu.

Une fois que le personnage de Lily Collins décide d’aller avouer à Gabriel ce qu’elle ressent, Camille entre en scène pour tout gâcher. Donc, après avoir vu cette image, Emily appelle Sylvie pour l’informer de sa décision et, c’est justement celle-ci qui indique qu’il y aura une nouvelle saison de Emilie à Paris. On ne sait toujours pas si c’est officiel, mais sans aucun doute l’histoire a été laissée ouverte et la production sera obligée de la terminer.

Cependant, il convient de noter qu’il n’a pas encore été confirmé que la série a été renouvelée ou s’il y a déjà une nouvelle édition filmée. Mais, si c’est le cas, il est probable qu’il ne sortira qu’à la fin de l’année prochaine compte tenu des temps de travail que prennent à la fois le tournage et la post-production. En tout cas, si les nouveaux chapitres sont déjà tournés, la fiction pourrait arriver début 2022.

