Le détail particulier de Rebel qui relie Netflix à Spider-Man

Netflix

Nous présentons la curiosité suivante sur un détail lié à la saga des super-héros Marvel. Regardez de quoi il s’agit !

© Netflix / SonyLe détail particulier de Rebel qui relie Netflix à Spider-Man.

Il y a quelques jours, le service de streaming Netflix bienvenue dans son catalogue Rebelle, un redémarrage de la série jeunesse de 2004 et l’une des premières les plus remarquables de janvier 2022, ainsi que d’autres contenus qui font déjà parler les gens. Si vous ne l’avez pas remarqué, nous vous montrons ici ce que c’est la curiosité qui relie ce spectacle à Homme araignée, le grand succès de l’univers cinématographique Marvel aujourd’hui.

Son arrivée à la bibliothèque de contenu n’aurait pas pu survenir à un meilleur moment pour le détail en particulier, car la rage pour le super-héros est plus lente que jamais après Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Ce film qui a battu des records au box-office pendant la pandémie de coronavirus et se classe actuellement comme le huitième film le plus rentable de tous les temps.

+ Le détail qui relie Netflix à Spider-Man

Les huit épisodes correspondant à son premier opus ont le rôle principal de Azul Guaita, Franco Masini, Sérgio Mayer Mori, Jerónimo Cantillo, Lizeth Selene, Giovanna Grigio, Alejandro Puente Oui Andrea Chaparro. Cette dernière actrice est celle qui se charge d’interpréter María José « MJ » Séville, caractère qui porte le même surnom que MJ, incarné par Zendaya lors des productions du wall-crawler.

La figure du programme de streaming s’appelle María José, connue sous le nom de MJ, une fille de Mexicains qui a grandi en Californie dans une famille très conservatrice, mais en même temps elle est très amusante et joyeuse, prenant au sérieux son talent pour la musique et l’opportunité d’explorer son indépendance. Il est clair que cela ne ressemble en rien au MJ à partir de Homme araignée, puisque celui-ci semble plus solitaire et ennuyeux, bien qu’avec ce qu’il faut pour attirer Parker.

Si vous avez aimé participer à la série de André Chaparro Quoi MJ, vous pouvez continuer à le voir dans la deuxième saison de Rebelle déjà confirmé par Netflix ce lundi. Cela a été rapporté dans une déclaration sur leurs réseaux sociaux, après une réunion lors d’un événement numérique au cours duquel les acteurs principaux ont partagé leurs expériences sur le plateau, des documents inédits et la bonne nouvelle pour les fans.

