Le dessin animé de Cartoon Network qui devrait avoir un redémarrage

Le signal des dessins animés pour enfants est né en 1992 et il y a quelques mois c’était une tendance due à sa disparition supposée.

©Cartoon NetworkLe signal est né en 1992.

Magic Kids, Nickelodeon, Cartoon Network et Locomotion Ce sont quelques-uns des signes de l’enfance qui ont marqué toute une génération. Bien sûr, nous ne pouvons pas exclure de cette liste d’autres comme Le Grand Canal ou le grand Cablin. Des dessins animés inoubliables par des gens comme Garfield, Dragon Ball, Les chevaliers du zodiaque, Détective Conan, Doug et tant de productions inoubliables.

Si nous parlons de Cartoon Network on peut se référer à une école d’animation qui a été faite par les responsables des courts métrages d’animation qui ont émergé sous l’aile de hanna-barbera qui ont rapidement eu leur propre spectacle. Des joyaux tels que Les Powerpuff Girls, Johnny Bravo et jusqu’à Le laboratoire de Dexter. Genndy Tartakovsky, Van Partible et Craig McCracken étaient quelques-uns des animateurs qui ont commencé dans ce signal.

De tous, nous nous concentrerons sur Genndy Tartakovskyresponsable de la création de l’une des productions animées les plus mémorables des années 90 : Le laboratoire de Dexter. Cette production était centrée sur un enfant prodige qui avait un laboratoire secret caché sous sa chambre que seule sa sœur, dee dee Je savais. Plusieurs fois, c’est elle qui s’est ingérée dans les plans de Dextre même si parfois les choses ont mal tourné à cause de l’ambition de ce scientifique qui l’a laissé complètement aveugle et enclin à faire des erreurs.

Si nous devions penser à une série de Cartoon Network que vous pourriez tranquillement avoir votre redémarrer ce serait Le laboratoire de Dexter. À une époque où l’action en direct devient de plus en plus courante, il serait intéressant de voir une nouvelle version de ce dessin animé joué par des gens de chair et de sang. Qui pourrait être son protagoniste ? Jacob Tremblayun garçon qui a montré que tous les genres lui convenaient et qui a passé des années à faire des projets inoubliables comme Chambre, Bons garçons ou le récent Lucasde Pixar.

+ Qu’est-il arrivé au live-action des Powerpuff Girls ?

Il y a deux ans, Les Powerpuff Girls ils étaient d’actualité grâce à un redémarrage en direct où le signal a fonctionné La CW. Après que son pilote ait commencé à tirer, l’un de ses trois protagonistes, Chloé Bennett, fit un pas de côté et laissa tout ne tenir qu’à un fil. Selon ScreenRant, en mai de cette année, les versions qui ont circulé ont confirmé que ce projet était toujours vivant. Cependant, on ne sait pas ce qu’il adviendra de cette série dans un contexte où warnermedia est absorbé par Découverte et les priorités ne sont pas encore définies. Souhaitez-vous que cela se réalise?

