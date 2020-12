« Le désordre que vous quittez », Tere: Abril Zamora, l’actrice transsexuelle de la série Netflix

« Le désordre que vous laissez”Est ​​une série espagnole produite et dirigée par Carlos Montero pour Netflix, qui est également basé sur le roman du même nom de 2016. L’histoire suit Raquel, une professeure de lettres tourmentée par une mort à l’intérieur de l’institut où elle vient de commencer à travailler.

La série a reçu de nombreuses critiques positives sur la plate-forme de streaming pour les performances de sa distribution principale, y compris Inma Cuesta comme Raquel Valero, Barbara Lennie comme Elvira ‘Viruca’, Tamar Novas comme Germán Araujo, Arón Piper comme Lac Nogueira et Roberto Enriquez comme Mauro Muniz.

Cependant, son casting de soutien a également reçu les éloges des fans, mettant en évidence des noms tels que Xavier Estévez, Xosé Touriñám, María Tasende, Camila Bossa et Avril Zamora. Cette dernière actrice a fait sensation sur les réseaux sociaux, car elle est devenue un symbole pour un secteur de la population.

Et c’est que dans le rôle de Tere, Avril Zamora c’est une actrice transsexuelle qui fait un caractère égal sans les tropes communs exagérés de série télévisée. Carlos Montero et son équipe a fait de son mieux pour garder la série aussi réelle que possible, ce que leurs fans ont remercié par respect pour le Communauté LGTB.

ABRIL ZAMORA, L’ACTRICE TRANSSEXUELLE DU «TROUBLE QUE VOUS QUITTEZ»

Avril Zamora c’est une actrice, écrivain et Réalisateur transsexuel espagnol célèbre pour avoir joué le rôle de Lune dans « Vis a Vis« de Fox Espagne. L’actrice est apparue en tant que prisonnière transgenre dans la série espagnole, bien que ce fait n’ait jamais été précisé car ce n’était pas réellement nécessaire:

« On n’a jamais parlé d’elle comme étant trans, même si c’était évident car elle était jouée par une actrice trans dans un processus de transition très précoce. Cependant, son intrigue ne se concentre pas sur la transsexualité: elle peut être mentionnée à un moment donné comme un trait, mais vous n’influencez jamais cela. Je pense que c’est l’intégration», A commenté Zamora Dans une interview.

Dans « Le trouble que vous quittez », Abril Zamora joue une femme trans, mais cela ne tourne pas autour de ça (Photo: Netflix)

En expliquant comment il a obtenu le rôle, Zamora a commenté: « J’ai commencé la transition en avril 2017 et la directrice de casting de Globomedia Tonucha Vidal m’a appelé en octobre. Il m’a dit que le personnage de Vis a vis était une fille avec un problème de drogue, que c’était pour une seule séquence, qu’elle n’avait pas de nom et qu’elle croyait pouvoir bien faire. Comme ils ont vraiment aimé mon test, ils ont fait grandir le personnage« .

Dans « The Disorder You Leave », elle est vue comme Tere et apparaît dans six épisodes. L’actrice de 39 ans a joué dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision, notamment « Paquita Salas« , »Indétectable« , »Ancré« , »Celui qui se profile » et « Parfum: l’histoire d’un meurtrier». Il a également écrit la deuxième saison de «Élite » pour Netflix.

Abril Zamora dans « Le désordre que vous quittez » (Photo: Netflix)

En voyant votre participation à « Le désordre que vous laissez», Beaucoup ont félicité la série pour avoir fait un travail louable en ce qui concerne la représentation d’un personnage transsexuel. UNE Utilisateur Twitter a commenté qu’en effet, le casting comprend une actrice trans, qui joue un personnage trans dont le trait principal n’est pas d’être trans, mais a plutôt un rôle ordinaire avec une vie ordinaire.

Bien entendu, d’autres ont également fait remarquer que l’inclusion de Avril ZamoraCompte tenu de son expérience et de son évolution sur le petit écran, il a été l’un des meilleurs choix pour « Le désordre que vous laissez». Même si elle ne fait pas partie de la distribution principale de la série, nul doute que sa performance ouvrira plus de portes pour le Communauté LGTB dans des rôles similaires, non pas dans le cadre d’un projet d’inclusion, mais en tant qu’élément commun et actuel du société réelle ou fictive de la série.