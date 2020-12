« Le désordre que vous laissez » aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur le roman homonyme de Carlos Montero publié en 2016, «El desorden que dejas» est une série espagnole de Netflix qui suit l’histoire de Raquel, professeur de lettres, tourmentée par une mort suspecte survenue récemment à l’institut où elle vient de commencer à travailler.

Lors de son premier jour au lycée Novariz, elle trouve une note dans son sac qui dit « Combien de temps vous faudra-t-il pour mourir? » Bientôt, elle découvrira qui était l’enseignante qu’elle remplace et comment elle a façonné la vie de chacun.

« Le désordre que vous laissez»Est réalisé par Montero Silvia Quer et Roger Gual, et présente des performances d’Inma Cuesta dans le rôle de Raquel Valero, Bárbara Lennie dans le rôle d’Elvira Ferreiro, Tamar Novas dans Germán, Arón Piper dans Iago Nogueira et Roberto Enríquez dans Mauro Muñiz.

Les huit épisodes de la première saison, filmés depuis le 21 octobre 2019 en Galice, sont disponibles sur Netflix seulement à partir du vendredi 11 décembre 2020, mais les utilisateurs demandent déjà une deuxième livraison.

Arón Piper joue Iago Nogueira dans « Le désordre que vous quittez » (Photo: Netflix)

«LE TROUBLE QUE VOUS LAISSEZ» AURA-T-IL LA SAISON 2?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce officielle sur l’avenir de « Le désordre que vous laissez« Très probablement, je n’obtiendrai pas un deuxième lot de chapitres, car il a été annoncé comme une mini-série.

De plus, étant donné que le livre de Carlos Montero et le dernier épisode de la série espagnole ont une fin fermée, une continuation ne serait pas possible. Cependant, les créateurs de la fiction pourraient chercher d’autres options.

Alors que le principal mystère est résolu à la fin de la première tranche de « Le désordre que vous laissez», Ils pourraient créer une autre histoire se déroulant dans la même ville et centrée sur de nouveaux personnages. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé.

Habituellement, Netflix Il faut quelques semaines pour évaluer la réponse du public et même s’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Inma Cuesta joue Raquel Valero dans « Le désordre que vous quittez » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « LE TROUBLE QUE VOUS LAISSEZ » SE LIBÉRERAIT-ELLE?

Oui Netflix renouveler « Le désordre que vous laissez«Pour une deuxième saison, il est possible que les nouveaux épisodes arrivent en 2022.