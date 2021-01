Le désinfectant pour les mains provoque une épidémie de brûlures chimiques aux yeux des enfants

Tout ce désinfectant pour les mains sur lequel les gens se sont enduits depuis le début du COVID-19 pandémie a conduit à plus que des mains sèches et des odeurs qui font pleurer les yeux: de plus en plus d’enfants se présentent aux hôpitaux avec gel hydroalcoolique dans leurs yeux, risquant dans certains cas la cécité.

Dans un article publié jeudi 21 janvier dans la revue JAMA Ophthalmology, des chercheurs travaillant avec des données du Centre français de lutte contre les poisons (PCC) ont constaté une multiplication par sept dans ce pays des rapports faisant état d’enfants recevant du désinfectant pour les mains dans les yeux. En 2019, le désinfectant pour les mains ne représentait que 1,3% de tous les incidents d’exposition oculaire aux produits chimiques dans la base de données pédiatriques. À la fin de 2020, ce nombre atteignait 9,9%. Un seul enfant en France a dû être hospitalisé pour désinfectant dans les yeux en 2019. En 2020, 16 enfants ont été hospitalisés pour une telle exposition chimique. Une deuxième étude dans le même journal a décrit deux cas en Inde de jeunes enfants recevant du désinfectant pour les mains dans les yeux, avec des conséquences graves (bien que les deux se soient complètement rétablis après le traitement).

En relation: 14 mythes sur les coronavirus brisés par la science

Le désinfectant pour les mains est si dur pour les yeux car il contient généralement de fortes concentrations d’alcool, généralement sous forme d’éthanol, qui peut tuer certaines cellules de la cornée, ont écrit les chercheurs. Les petits enfants semblent particulièrement vulnérables à ce type de blessure parce qu’ils se tiennent à la bonne hauteur pour pulvériser accidentellement de l’alcool à partir d’un distributeur autonome directement dans leurs yeux. Certains peuvent également frotter involontairement le désinfectant dans leurs yeux après l’avoir appliqué sur leurs mains.

Les chercheurs ont découvert que le plus grand risque pour les enfants pourrait provenir des distributeurs dans les lieux publics, qui ont tendance à s’asseoir sur des supports juste autour du niveau des yeux d’un petit enfant. Bien que seulement 16,4% des enfants qui ont eu du désinfectant dans les yeux en France en mai 2020 aient été en contact avec le produit en public, en août 2020, ce nombre était de 52,4%.

«Les enfants sont naturellement curieux et de grands imitateurs», a écrit l’ophtalmologiste de l’Université de New York Kathryn Colby dans un éditorial accompagnant les deux articles de JAMA Ophthalmology. «Avec l’utilisation répandue actuelle du désinfectant pour les mains dans les lieux publics, il n’est pas surprenant que les jeunes enfants soient attirés par ces distributeurs, dont beaucoup semblent être conçus par inadvertance pour faciliter le contact entre le désinfectant pour les mains et les jeunes yeux.

Lorsque ce contact se produit, les conséquences peuvent être désagréables. Dans les deux rapports de cas indiens, les enfants se sont présentés à l’hôpital avec de graves douleurs.

Une fillette de 4 ans qui a eu un désinfectant dans son œil droit dans un magasin la veille de son arrivée à l’hôpital a trouvé la lumière insupportable et avait une paupière gonflée de liquide. Il y avait également des dommages au tissu interne de sa paupière et de sa cornée. Son œil a guéri, cependant, après avoir été lavé avec une solution saline dans une salle d’opération et avoir reçu des gouttes oculaires toutes les quelques heures pendant des jours.

Un garçon de 5 ans qui s’est présenté à l’hôpital juste une heure après son exposition avait des dommages similaires à la paroi interne de sa paupière droite et certaines cellules de sa cornée avaient commencé à mourir. Cependant, il a également guéri après un lavage salin et des jours de gouttes oculaires toutes les quelques heures.

Tous les enfants n’ont pas été aussi chanceux. Selon la base de données française, deux enfants ont eu besoin de greffes dans leurs cornées de tissus prélevés sur des placentas pour que leurs yeux guérissent correctement.

Pour éviter ce problème, les chercheurs ont écrit qu’il est probablement préférable de s’en tenir au lavage des mains avec du savon et de l’eau, ce qui est de toute façon plus efficace que le désinfectant. Et les parents devraient prendre soin de former leurs enfants à utiliser correctement les distributeurs. (Ils ont également suggéré que les magasins devraient introduire des stations de désinfection pour les enfants à des hauteurs inférieures au niveau normal des yeux d’un enfant.)

Si votre enfant (ou un adulte) a un désinfectant pour les mains dans les yeux, le réseau des optométristes recommande en prenant immédiatement plusieurs étapes:

Ne les laissez pas se frotter les yeux. Cela doit être évité «à tout prix» car cela peut aggraver le problème.

Cela doit être évité «à tout prix» car cela peut aggraver le problème. Rincez l’œil affecté pendant dix minutes à l’eau tiède. Si possible, demandez-leur de tenir la tête sous le robinet pour que l’eau puisse s’écouler dans leurs yeux et sortir, évacuant le désinfectant.

Si possible, demandez-leur de tenir la tête sous le robinet pour que l’eau puisse s’écouler dans leurs yeux et sortir, évacuant le désinfectant. Si les brûlures et les picotements persistent, ou si leur vision change ou s’ils subissent une perte de vision, contactez un ophtalmologiste dès que possible et traiter la situation comme une urgence. (Si vous n’avez pas accès à un ophtalmologiste, rendez-vous aux urgences.)

Colby a écrit que les données montrent qu’il est temps de lancer une campagne de sensibilisation du public pour éloigner les enfants des distributeurs. À long terme, a-t-elle écrit, le problème s’atténuera à mesure que la pandémie de COVID-19 s’atténuera.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.