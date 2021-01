Le designer de Tingle, Takaya Imamura, a pris sa retraite de Nintendo

Nintendo a inventé beaucoup de personnages étranges et merveilleux au fil des ans, mais peut-être que l’un des meilleurs (et le plus aimé, d’ailleurs) devrait être Tingle.

Le personnage récurrent, qui a débuté dans La légende de Zelda: le masque de Majora sur la Nintendo 64, et a été conçu par Takaya Imamura. Aujourd’hui, ce même membre du personnel vétéran de Nintendo – qui a également imaginé le design de la Lune dans le même jeu, a annoncé via Facebook que c’était son dernier jour dans l’entreprise.

«C’est mon dernier jour au travail. J’ai pris un selfie avec le bureau vide. Je suppose que je ne viendrai plus ici. Comme vous vous en doutez, ça me manquera.

Tingle de côté, Imamura a débuté chez Nintendo en 1989 avec F-Zéro (1990) en tant que graphiste et a travaillé sur diverses autres séries telles que Star Fox et ces dernières années Super Smash Bros.Ultimate en tant que superviseur.

Au nom de la communauté de Nintendo Life, nous souhaitons à Takaya Imamura tout le meilleur pour sa retraite.