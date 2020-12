Le design du Samsung Galaxy S21 + dans son intégralité dans un rendu vidéo spectaculaire

Le Samsung Galaxy S21 + est apprécié dans le rendu le plus réaliste que nous ayons vu à ce jour.

Les fuites et les rumeurs sur le Samsung Galaxy S21 ne s’arrêtent pas. Quelques mois après sa présentation officielle, les informations volent et pratiquement chaque jour de nouveaux indices émergent sur la destination des prises de vue. le prochain vaisseau amiral par Samsung.

Cette fois, il a fui toute votre conception dans un rendu vidéo détaillé, grâce auquel vous pouvez voir comment le mobile sera, soi-disant, sous tous les angles.

Le nouveau Samsung Galaxy S21, en vidéo

Des médias spécialisés tels que Sammobile ont fait écho à un vidéo spectaculaire qui montre comment le Samsung Galaxy S21 + serait grâce à un travail de CAO exceptionnel basé sur les informations les plus récentes du terminal.

La vidéo, d’une demi-minute, nous donne une idée très proche de ce à quoi pourrait ressembler le prochain Samsung haut de gamme, nous montrant un terminal d’une taille pratiquement identique au Samsung Galaxy S20 Ultra, en particulier 161,9 x 73,7 x 7,8 mm.

De même, le rendu montre également toutes les informations qui font référence à un Écran de 6,8 pouces avec un trou au centre de sa partie supérieure, le tout très similaire à ce que nous avons vu dans son prédécesseur.

De même, le disposition de la caméra Il semble coïncider avec celui déjà montré dans les images publiées récemment par l’un des filtreurs les plus reconnus du secteur, étant ceux placés dans le coin supérieur du corps et « séparés » avec une lunette frappante.

En ce sens, le finition argentée de l’appareil, un lieu commun montré dans pratiquement tous les rendus et fuites vu jusqu’ici. Il semble qu’en termes de couleur, les choses soient assez claires, pas tant dans le matériau de construction.

Pour le reste, le Samsung Galaxy S21 + dans la vidéo est dédié à un appareil avec un corps métallique et, en sauvant les caméras, avec un design très en phase avec ce qui a été vu dans la génération précédenteoui, il n’y a pas aucune trace du stylet, et il reste à voir si, comme prévu, il y aura une série de notes en 2021 ou non.

Ce n’est pas le premier rendu vidéo du Samsung Galaxy S21 que nous ayons rencontré, en fait, il y a quelques semaines, nous avons partagé la version particulière d’un utilisateur, dont la proposition, vue maintenant en perspective, n’est pas loin non plus de ce dernier rendu. Allez, qu’est-ce que c’est Plutôt probable que l’aspect final de l’appareil est très similaire à celui vu ici.

