Le design du nouveau Samsung Galaxy A52 5G, divulgué dans des rendus de haute qualité

Il s’agit du Samsung Galaxy A52 5g: des rendus de haute qualité nous montrent son design avec beaucoup de détails.

La série de terminaux milieu de gamme la plus réussie en Samsung est sur le point d’être renouvelé: une fuite du célèbre « leaker » OnLeaks nous a permis de voir le conception du nouveau Samsung Galaxy A52 5G Avec chaque petit détail.

Cet appareil sera en charge de réussir le Samsung Galaxy A51 et Samsung Galaxy A51 5G, le mobile Android le plus vendu au monde et l’un des terminaux 5G les moins chers de la marque respectivement.

Grâce aux images, nous pouvons voir comment Samsung aurait choisi de maintenir une continuité esthétique dans ce nouvel opus, la plupart des améliorations se concentreront donc sur l’intérieur du téléphone.

Esthétique continue dans le nouveau mobile 5G abordable de Samsung

En regardant les images, il est clair que Samsung n’a pas voulu risquer lors de la conception de votre nouveau terminal orienté vers le milieu de gamme.

L’avant de l’appareil est principalement occupé par un Écran de 6,5 pouces de diagonale avec un trou dans le haut, et un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le panneau.

L’arrière, probablement en plastique, abrite le système de caméra formé par quatre capteurs différents dans un arrangement quelque peu différent de ce que nous pouvons voir dans le Galaxy A51 actuel.

Les informations divulguées confirment que le les dimensions exactes des bornes seraient de 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, donc nous parlons d’un téléphone légèrement plus grand et plus épais que l’actuel Galaxy A51. Nous sommes convaincus que cette croissance est due à une augmentation de la capacité de la batterie, une fonctionnalité qui déjà dans le Galaxy A51 était l’une des grandes forces de la famille.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose d’autre sur cet appareil. Il est très probable que Samsung ne mettra pas trop de temps à annoncer officiellement cette nouvelle génération de la série A52, avec laquelle elle tentera de maintenir son leadership dans le segment milieu de gamme.

