Le design du Nothing Phone 2, filtré : ce sera le mobile de la hype, selon OnLeaks

Celui qui avertit n’est pas un traître. Rien n’anticipait l’arrivée de son modèle de deuxième génération pour cet été à venir. Au lieu d’un téléphone haut de gamme avec le design comme facteur de différenciation, la prochaine génération (Nothing Phone 2) sera un téléphone haut de gamme, alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

OnLeaks, via Smartprix, a divulgué le design supposé de ce terminal. Loin d’être un grand renouveau par rapport à ce que l’on a vu dernière génération, la fuite pointe vers une ligne de conception assez similaire, bien qu’avec certains points clés subissant une évolution contenue.

C’est le Nothing Phone (2), selon OnLeaks

En regardant l’arrière du Nothing Phone (2), selon les informations divulguées, peu de choses semblent avoir changé par rapport au modèle de l’année dernière. La source indique que ces rendus ont été créés autour de l’unité de test actuelle à laquelle ils prétendent avoir eu accès. Cela signifie qu’il peut y avoir des changements mineurs d’ici au lancement officiel.

En premier lieu, modifie légèrement le design de certains éléments LED de l’appareil, ainsi que la LED rouge elle-même qui s’est allumée lorsque nous faisions un enregistrement vidéo avec le Nothing Phone 1.





Cependant, le plus grand changement dans ce modèle est dans ses lunettesqui ne sont plus plats dans le style iPhone pour revenir aux lignes arrondies que les téléphones connaissaient depuis des années jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 12. Ainsi, selon ces informations, il devient un téléphone plus ergonomique et confortable en main, avec un cadre en aluminium et le dos en verre transparent classique qui révèle le système LED.

Sur le même, la structure est similaire, mais le design a été divisé en encore plus de LED. Cela permettra encore plus de configurations pour le propre système de notification de Nothing, dans lequel l’arrière de l’appareil s’allume en fonction de la façon dont nous l’avons configuré.

Au niveau des spécifications techniques, cette première fuite majeure n’apporte pas trop d’éclaircissements. Nous avons la confirmation de Rien sur l’amélioration du processeur, s’attendant également à une petite évolution sur l’écran, en augmentant sa taille.

Il n’y a toujours pas de date fixée pour le lancement de ce téléphone. Cependant, avec la confirmation officielle de la société qu’il sortira cet été et que le téléphone 1 a été lancé début juillet, tout indique que nous sommes à peine à un mois du lancement de ce terminal.

