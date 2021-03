Le design des OnePlus 9 et 9 Pro fuit dans les images officielles

Les nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro ont été complètement divulgués et ils arriveront avec de grandes surprises.

Quand il a semblé que OnePlus allait se débarrasser des fuites, les gens de WinFuture nous surprend avec la mère de tous fuites: Les OnePlus 9 et 9 Pro ont été complètement divulgués, et ils ne laissent plus rien à l’imagination.

Grâce à une série de images de presse officielles, on assiste aujourd’hui pour la première fois à l’apparition définitive des nouveaux terminaux de la marque chinoise, qui seront présentés le 23 mars.

Ce sont les OnePlus 9 et 9 Pro

Grâce à la filtration, nous pouvons jeter un œil à la appareils à deux séries. Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, sera la variante la plus avant-gardiste, équipée d’un Écran de 6,76 pouces et côtés incurvés. Le modèle le moins cher, en revanche, aura un écran plat. Les deux modèles comprendront un petit trou dans leur coin supérieur droit qui abritera la caméra frontale pour selfies.

Une différence importante se trouverait dans le matériaux de construction choisis par OnePlus. Et est-ce le manque de lignes d’antenne sur les côtés du OnePlus 9 nous amène à penser que le modèle bon marché pourrait être construit en plastique, et non en verre comme son frère aîné.

En tout cas, on sait que Le OnePlus 9 Pro arrivera dans des couleurs noir mat, argent et vert foncé rappelant l’iPhone 11 Pro. Le OnePlus 9, quant à lui, arrive dans bleu, noir et violet.

Des fonctionnalités plus confirmées sur les appareils sont l’inclusion d’un appareil photo avec objectif Forme libre sur le OnePlus 9 Pro, accompagné d’autres trois caméras et le timbre Hasselblad. Ce sceau est également présent dans le OnePlus 9, bien que ce modèle manque certaines des améliorations du modèle le plus cher, en plus d’avoir un total de trois capteurs À l’arrière.

