Le design Batwing de Michael Keaton révélé dans The Flash Movie Merchandise

Nouvelle marchandise pour Le flash Le film a révélé le premier regard sur la nouvelle version de Michael Keaton du Batwing, qui devrait apparaître dans le film très attendu qui devrait sortir en salles en 2023. Le film suivra Barry Allen alors qu’il est coincé dans un univers parallèle, permettant à Keaton de reprendre son rôle emblématique des films Batman de Tim Burton, un rôle qu’il n’a pas joué depuis 1992. Cela crée une opportunité passionnante pour les fans de revisiter Bruce Wayne de Ben Affleck et la version originale de Michael Keaton sur le personnage dans un film.





Il y a eu une grande anticipation pour le retour du personnage Batman de Michael Keaton. Ajoutant à l’accumulation est une nouvelle révélation de marchandise de Le Flash Film Brésil Twitter. L’élément emblématique présenté n’est autre que le Batwing de Keaton, qui semble être dans sa forme la plus avancée à ce jour, et il est appelé « Ultimate Batwing ». Vous pouvez avoir un aperçu de ce puissant vaisseau de super-héros, qui sera probablement pris en compte dans le versement DCU qui sortira l’année prochaine ci-dessous :

FILM VIDÉO DU JOUR





L’Ultimate Batwing pour Batman de Michael Keaton dans Le flash Film

Warner Bros.

Le Batwing original est devenu une partie emblématique de la tradition de Batman. Il a été introduit dans le premier film de Tim Burton. Dans une séquence passionnante, Batman tente de sauver Gotham City, mais le Joker est capable d’abattre le véhicule bien-aimé. Maintenant, cette version du Batwing a été retirée, et naturellement nous pouvons supposer que c’est parce que l’original a subi de gros dégâts au cours de cette bataille ardue. Batman met constamment à jour et améliore sa technologie chaque fois que possible – après tout, c’est Batman !

Par conséquent, l’Ultimate Batwing ayant un style et une force améliorés pourrait expliquer pourquoi Batman de Keaton a la capacité de se battre aux côtés de Supergirl et The Flash lui-même. Nous ne pouvons pas encore être sûrs de ce que contient la version Ultimate de ce Batwing emblématique, mais il ne serait pas surprenant qu’il ait le potentiel de s’attaquer à des cibles encore plus grandes que celles pour lesquelles son prédécesseur a été conçu à l’origine. L’un de ces adversaires possibles est le général Zod, qui pourrait faire son retour dans The Flash. Il reste à voir à quel point cet Ultimate Batwing est capable d’être avancé, mais nous pourrions avoir une idée lorsque la bande-annonce du film sortira en février 2023.

L’Ultimate Batwing est un concept entièrement nouveau créé pour Batman de Keaton dans le prochain film The Flash. Contrairement à son homologue de bande dessinée, cet Ultimate Batwing a l’air beaucoup plus futuriste et élégant avec des éléments de conception qui reflètent les mises à niveau technologiques de Keaton au fil des ans. Comme Batman de Keaton est beaucoup plus âgé à ce stade de la chronologie, il est logique qu’il veuille améliorer son métier de style classique pour suivre l’évolution des temps.

Le flash sortira en salles le 16 juin 2023.