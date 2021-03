Le dernier teaser de Snyder Cut suscite l’intérêt des fans de DC pour le film Flash

Le retour d’Ezra Miller alors que Barry Allen est taquiné dans un nouveau teaser pour Justice League de Zack SnyderAvant la sortie du Snyder Cut de quatre heures ce mois-ci, des teasers et des affiches de personnages ont été publiés pour plusieurs des membres individuels de l’équipe titulaire de super-héros. En commençant par le super-héros attrapant un Batarang en plein air, le teaser met en évidence le retour de The Flash dans le film attendu, et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Les autres personnages qui ont publié leurs propres teasers ces derniers jours incluent Batman, Superman et Wonder Woman. Chaque super-héros a également reçu ses propres affiches de personnages, et Snyder a tweeté l’affiche mettant en vedette Ezra Miller comme Le flash.

Parce qu’il y avait tellement de séquences de l’original Ligue de justice qui a été laissé sur le sol de la salle de coupe, très peu de nouvelles images ont dû être tournées pour le Snyder Cut. Bien qu’il ait été occupé à travailler sur Bêtes fantastiques 3, Miller faisait partie des reprises, bien que son inclusion ait dû être faite numériquement via Zoom.

« Je devais prendre une photo d’Ezra quand nous faisions ce petit morceau », a déclaré Snyder à la chaîne YouTube Beyond the Trailer l’année dernière. « Tu sais, il est sur Bêtes fantastiques, et c’est à Londres, et nous n’allions pas voyager à Londres, malheureusement. J’aurais aimé faire ça … Donc ce que nous avons fait, c’est que nous l’avons pris sur un Zoom, et le Bêtes fantastiques équipage, je leur ai envoyé ces dessins. J’étais comme, ‘Ok, c’est ce qu’il doit faire, c’est là qu’il est.’ «

Justice League de Zack Snyder ramène Ezra Millercomme The Flash aux côtés de Ben Affleck comme Batman, Henry Cavill comme Superman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Ray Fisher comme Cyborg et Jason Momoa comme Aquaman. Une version repensée du Joker avec Suicide Squad La star Jared Leto reprenant le rôle sera également en vedette. Parmi les autres personnages de DCEU de retour, citons Amy Adams dans Lois Lane, JK Simmons dans James Gordon, Joe Manganiello dans Deathstroke et Jesse Eisenberg dans Lex Luthor.

Parce que Snyder a envisagé Ligue de justice En tant que premier d’une trilogie, le Snyder Cut se terminera par un cliffhanger majeur qui ne sera probablement jamais résolu. Le réalisateur l’a révélé à l’IGN Fan Fest 2021, expliquant pourquoi le film devait se terminer ainsi.

« Eh bien, c’était censé être deux autres films », a déclaré Snyder. « Cela fait allusion, comme vous le feriez, à un autre monde potentiel. Je planterais les graines comme je l’avais voulu de ce qui arriverait dans les films ultérieurs. C’est là-dedans, mais en ce qui concerne les histoires à venir – – si jamais cela arrivait, ce qui n’a pas l’air de le faire – mais je pense qu’il est facile de spéculer sur cette base et nous pouvons en parler pendant un bon moment. C’est un cliffhanger … Le film se termine par un énorme cliffhanger, ouais. «

Justice League de Zack Snyder commencera à diffuser le 18 mars sur HBO Max. Le nouveau teaser et l’affiche mettant en vedette Ezra Miller dans le rôle du flash nous viennent de Zack Snyder sur Twitter.

