Le dernier teaser de Rick et Morty en direct fait allusion à de nombreuses autres aventures à venir

Après la finale mordante en deux parties de la cinquième saison de Rick et Morty avec « Forgetting Sarick Mortshall » et « Rickmurai Jack », Adult Swim a offert aux fans une autre promo d’action en direct mettant en vedette Retour vers le futur Christopher Lloyd aux côtés Ce la star Jaeden Martell. Avec la dernière série maintenant dans notre rétroviseur, le clip montre que Lloyd devient furieux Rick Sanchez alors qu’il taquine de nombreuses autres aventures à venir …

Le clip renvoie à une scène similaire du début de la série, au cours de laquelle grand-père Rick menace à la fois un Morty qui se tord de douleur et le public avec beaucoup, beaucoup plus d’aventures, et donne les deux Christophe Lloyd et Jaeden Martell la chance de creuser encore plus profondément dans leurs personnages respectifs pendant quelques secondes. Pour être juste envers Martell, il se tord et se tortille assez bien.

La réponse à ces interprétations en direct de Rick et Morty a été étonnamment mitigée, de nombreux fans pensant qu’il y avait eu de meilleurs choix pour jouer les rôles, tandis que d’autres ne sont apparemment pas intéressés à voir les personnages bien-aimés sous une forme autre que animée. La prémisse de Rick et Morty a été fortement inspiré par la relation entre Doc Brown de Christopher Lloyd et Marty McFly de Michael J. Fox du Retour vers le futur trilogie, faisant de Lloyd le choix le plus évident pour enfiler la blouse blanche et se frayer un chemin à travers le dialogue, mais de nombreux fans de la série ont trouvé le choix du casting assez choquant.

On ne sait pas ce qu’Adult Swim prévoit de faire avec ces teasers d’action en direct, beaucoup s’attendant à ce qu’il s’agisse simplement de publicités pour la saison 5, tandis que d’autres se demandent s’il s’agit bien de clips d’un prochain projet d’action en direct mettant en vedette les deux acteurs. Dans les deux cas, pour de nombreux fans de Rick et Morty cela a été amusant de voir le légendaire Christopher Lloyd recréer des moments en tant que Rick Sanchez, même si cela s’avère être simplement pour ces courts clips et rien de plus.

Créé et produit par Communauté Dan Harmon aux côtés Temps d’aventure‘ Justin Roiland, Rick et Morty est une série animée d’une demi-heure qui suit un scientifique de génie sociopathe qui entraîne constamment son petit-fils intrinsèquement timide dans des aventures incroyablement dangereuses à travers l’univers et plusieurs autres univers. Roiland exprime les personnages éponymes, avec Chris Parnell, Spencer Grammer et Sarah Chalke exprimant le reste de la famille de Rick et Morty.

La dernière série a vu Rick se retrouver face à son ennemi juré, M. Nimbus; le gouvernement crée de manière controversée un bébé inceste géant ; et Rick entre dans l’esprit de son meilleur ami, Birdperson. Rick et Morty a déjà été renouvelé pour pas moins de 70 épisodes, qui s’étaleront sur un nombre indéterminé de saisons. Bien qu’un typique Rick et Morty la saison est de 10 épisodes, il ne faut donc pas un génie du calibre de Rick Sanchez pour déterminer combien de saisons cela pourrait potentiellement être.

La cinquième saison de Rick et Morty créé le 20 juin 2021 et se compose à nouveau de dix épisodes. Les sixième et septième saisons ont été confirmées comme étant déjà en développement, et elles seront sans aucun doute publiées chaque fois que Dan Harmon et Justin Roiland en auront envie.

