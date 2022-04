Le dernier spot télévisé de Doctor Strange 2 taquine un multivers hallucinant

Rien ne peut préparer le public à la descente hallucinante dans la folie du multivers dans les dernières images de la prochaine suite de Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie. Offrant d’autres aperçus de l’assortiment de magie, de zombies et de variantes qui joncheront Doctor Strange dans le multivers de la foliele film MCU sera clairement aussi hallucinant que possible.

Publié avec l’aimable autorisation de Studios Marvel, Doctor Strange dans le multivers de la folie reprendra suite aux événements Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui a entraîné le MCU dans le multivers sur grand écran. Le Maître des Arts Mystiques tente maintenant de restaurer un monde où tout change. Strange doit bientôt demander l’aide de son allié Wong, le Sorcier Suprême, et de la Sorcière Écarlate la plus puissante des Vengeurs, Wanda. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier qui ne peut plus être fait par leur seul pouvoir. Encore plus surprenant, la plus grande menace de l’univers ressemble exactement au docteur Strange.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien qu’il y ait eu toutes sortes de bandes-annonces et de spots télévisés, il y a encore beaucoup de surprises en réserve lorsque Doctor Strange dans le multivers de la folie sort en salles le mois prochain. Un initié est même allé jusqu’à affirmer que Doctor Strange dans le multivers de la folie aura « plus de grosses surprises » que les aventures précédentes « Infinity War, Endgame et Spider-Man: No Way Home combinés ».

Avec la série de variantes et d’univers alternatifs déjà entrevus, ainsi que les rumeurs selon lesquelles les goûts de Les Quatre Fantastiques M. Fantastic, le roi sous-marin Namor et Patrick Stewart X Men Professeur Xavier, Docteur Strange dans le multivers de la folie se prépare à être l’un des films Marvel les plus surprenants et les plus importants de tous les temps.





Doctor Strange dans le multivers de la folie sera le premier film d’horreur du MCU





Studios Marvel

Non seulement va Doctor Strange dans le multivers de la folie plein de chocs et de camées, il est également présenté comme le premier film d’horreur du MCU. « Je pense que [Kevin] signifiait, de mon point de vue, que ce film avait une saveur d’horreur », a récemment expliqué le réalisateur Sam Raimi. « Je pense que lorsque le réalisateur original, Scott Derrickson, et Kevin ont promu la venue de Doctor Strange dans le multivers de la folie, ils ont dit que ce serait le premier film de super-héros Marvel qui avait un élément d’horreur. J’espère que je ne les cite pas mal. Mais même après que Scott ait quitté l’image en raison de différences créatives, c’était toujours le mandat – faire le premier film Marvel qui avait un élément d’horreur. Donc, je suis resté fidèle à leurs déclarations originales. »





Doctor Strange dans le multivers de la folie a depuis reçu une note de PG-13 pour « des séquences intenses de violence et d’action, des images effrayantes et un peu de langage ». Doctor Strange dans le multivers de la folie La première est prévue le 2 mai 2022 et sortira aux États-Unis le 6 mai, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





Elizabeth Olsen a terminé sur Doctor Strange dans le multivers de la folie

Lire la suite





A propos de l’auteur