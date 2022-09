Le dernier smartphone enroulable de LG peut être vu en détail sur la vidéo

LG avait un smartphone avec un écran enroulable prêt avant de quitter le marché des smartphones, et maintenant nous pouvons le voir en vidéo

Avant de décider de dire adieu au marché de la téléphonie mobile, LG avait déclaré son intérêt à lancer une smartphone à écran enroulableconnu sous le nom de LG Rollable.

Ledit smartphone n’a jamais vu le jour, bien que des mois après l’annulation du projet, il ait été possible de voir une unité non définitive de l’appareil dans une vidéo démontrant son fonctionnement. Maintenant, alors que plus d’un an s’est écoulé depuis l’abandon de LG, une nouvelle vidéo de Corée du Sud nous donne l’occasion de regardez de plus près le smartphone enroulable de LG.

Une unité presque définitive du LG Rollable est présentée en vidéo

Comme nous l’avons appris après que LG ait pris la décision de quitter le marché du téléphone, le Unités roulantes LG produites ont été vendus aux employés de l’entreprise basée à Séoul. L’une de ces unités est le protagoniste de la vidéo que nous pouvons voir aujourd’hui grâce à un youtubeur Sud coréen.

La vidéo commence par nous permettre de jeter un œil à la coffret contenant l’appareil et ses accessoires. La youtubeur Il nous montre également les spécifications matérielles du terminal, y compris un Batterie d’une capacité de 4500 mAh, processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go de stockageplus un écran pôle flexible 6,8 pouces de diagonale.

Cet écran est précisément le joyau de la couronne de l’appareil. Grâce au mécanisme d’enroulement, le panneau peut être étendu pour couvrir une zone de 7,4 pouces en diagonaletransformant le téléphone en une tablette de taille compacte.

La vidéo nous donne également la possibilité de jeter un œil à l’arrière sans précédent du téléphone, où il se cache une partie de l’écranainsi qu’une bande qui abrite la double caméra avec flash LED et lecteur capacitif d’empreintes digitales. À notre connaissance, le système de caméra du téléphone est composé d’un Appareil photo principal de 64 mégapixels et appareil photo à objectif ultra grand angle 12 mégapixels.

D’autres caractéristiques curieuses sont l’inclusion de capteurs capacitifs qui remplacent le boutons d’alimentation et contrôle du volume côtés.

Pour les commentaires de youtubeur, il semble clair que le concept de l’appareil est loin d’être parfait. Vous pouvez voir quelques « rides » sur l’écran du téléphone, et avec un poids de 285 grammesil est loin d’être l’appareil le plus confortable et le plus maniable du marché.

En tout cas, on aurait aimé voir comment cet appareil aurait été reçu par le public, et comment LG aurait tenté d’améliorer le produit dans les générations futures. Mais j’ai peur qu’il nous reste l’envie.

