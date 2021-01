Le dernier single de Kyary Pamyu Pamyu présenté sur la publicité Ninjala au Japon

Suntory Hakushu Distiller's Reserve - Single Malt Whisky du Japon 43% - Bouteille 70cl

Fin et élégant, Hakushu Distiller's Reserve est issu de l'assemblage d'eaux-de-vie légèrement tourbées et très tourbées, il est marqué par des notes d'agrumes (yuzu et citron), de menthe et de thé fumé.