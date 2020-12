Le dernier réalisateur Jedi envisagé, y compris Force Ghost d’Anakin

Bien que cela ne se soit pas produit, le réalisateur Rian Johnson a au moins envisagé d’ajouter Anakin Skywalker à The Last Jedi in Force fantôme. Johnson, qui a réalisé la deuxième entrée de la trilogie des suites de Disney, a récemment fait la révélation sur Twitter. La question de savoir si cela aurait amélioré ou non le film est en débat, mais Johnson envisageait la possibilité d’ajouter les Jedi qui sont devenus Dark Vador à une scène charnière du film.

Brièvement pour la scène de la combustion des arbres, mais la relation de Luke n’était pas vraiment anakin avec Vader, ce qui semblait compliquer les choses plus que ce moment ne le permettait. Yoda se sentait comme le professeur le plus percutant pour ce moment. – Rian Johnson (@rianjohnson) 1 décembre 2020

Récemment, les fans demandaient Rian Johnson questions sur l’épisode VIII sur Twitter. Cela a commencé par un fan qui a demandé si Johnson était celui qui avait contribué « The Last Jedi » au titre, ce qu’il a fait. Mais ensuite, quelqu’un a demandé si Johnson avait déjà envisagé d’ajouter le fantôme de Force d’Anakin à la suite à un moment quelconque de son développement. Voici ce que Johnson avait à dire à ce sujet.

«Brièvement pour la scène de la combustion des arbres, mais la relation de Luke n’était pas vraiment anakin avec Vader, ce qui semblait compliquer les choses plus que ce moment ne le permettait. Yoda se sentait comme le professeur le plus percutant pour ce moment.

La scène en question est d’une importance capitale pour le film. Il se déroule sur Ahch-To, où Luke se cache dans l’isolement, juste après le départ de Rey pour affronter Kylo Ren. Luke se dirige alors pour brûler l’arbre uneti, qui contenait les anciens textes Jedi. Luke a une brève chance de cœur avant que Yoda, qui apparaît comme un fantôme de la Force, appelle un éclair et brûle l’arbre pour son ancien apprenti. Yoda enseigne ensuite à Luke une dernière leçon avant de regarder l’arbre brûler au sol.

Si Anakin Skywalker était apparu dans cette entrée particulière de la franchise, cela aurait été la scène la plus logique. Mais, comme l’explique Rian Johnson, cela a peut-être servi à compliquer les choses. Et cela a peut-être finalement atténué l’impact du retour de Yoda. De plus, il est vrai que Luke n’avait pas beaucoup de relation avec Anakin, à part la conclusion de Le retour du Jedi. Anakin a fini par revenir La montée de Skywalker, mais pas dans la chair. Rey entend la voix du Jedi l’appeler lors de sa bataille avec Palpatine. C’était l’étendue de l’implication de Hayden Christensen dans la trilogie de la suite. Étonnamment, le nom d’Anakin n’a jamais été mentionné une seule fois le réveil de la force, Le dernier Jedi ou La montée de Skywalker.

Bien qu’il soit l’un des films les plus rentables de l’histoire, Star Wars: Les derniers Jedi s’est avérée être sans doute l’entrée la plus controversée de la franchise à ce jour. JJ Abrams, qui a réalisé le réveil de la force, a été ramené pour conclure la trilogie avec La montée de Skywalker. Quant à Rian Johnson, il est, ou du moins était, attaché à développer une nouvelle trilogie de films Star Wars séparée de la saga Skywalker. Bien que cela fasse un certain temps que nous n’avons rien entendu de concret concernant le projet, il est depuis passé à Couteaux sortis 2. Vous pouvez consulter l’échange à partir de Twitter de Rian Johnson.

