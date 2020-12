Le dernier problème d’Apex Legends rend le drone Lifeline invincible: rapport

Tendance FP02 déc.2020 18:00:41 IST

Joueurs de Apex Legends ont rencontré un nouveau bug où le drone de guérison de Lifeline devient invincible. Selon les images d’un joueur du jeu, le petit drone a survécu à un clip entier sans subir de dommage, ce qui est loin de la normale. Lifeline est un personnage fort présent dans le jeu depuis longtemps. Surtout connu pour ses capacités de guérison, avec le problème qui rend son drone, DOC, indestructible, tous les joueurs jouant à Lifeline ont un régal devant eux qui vaut la peine d’être essayé. Les autres joueurs, en revanche, devraient éviter le petit drone jusqu’à ce que le bug soit corrigé.

Utilisateur Reddit TheChapelOfWhite a récemment fait face au problème et a publié le clip sur la plate-forme. Dans la vidéo, nous pouvons voir un joueur rencontrer Lifeline et essayer de tuer en douceur. Cependant, DOC absorbe la totalité du clip de l’armement lourd et le joueur est tué lorsque les autres membres de l’équipe opposée sont alertés. Dans la légende, l’utilisateur de Reddit a écrit: « Il s’avère que les drones Lifeline sont indestructibles, je n’en avais aucune idée. »

Comme un rapport de GameRant dit-il, Lifeline a la capacité de soigner d’autres membres de l’équipe avec son drone, mais le drone lui-même n’a aucune capacité à dévier les munitions ou à servir de bouclier pour Lifeline. Quand elle sortira le drone, les joueurs autour d’elle pourront être guéris en s’attachant à DOC

De plus, chaque fois que Lifeline ressuscite un autre membre de l’équipe, un bouclier géant apparaît devant elle, la bloquant ainsi de toute attaque lors de la relance. Ces capacités font déjà de Lifeline un personnage très fort et avec la puissance du buggy ajoutée, chaque joueur jouant à Lifeline peut essayer de sauter derrière ses drones s’il est attaqué.

En tant que développeur, Respawn Entertainment publie régulièrement des mises à jour et des corrections de bogues pour Apex Legends, ce problème, s’il en est un, est sûr de disparaître bientôt.

