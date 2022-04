Le dernier né de Xiaomi est un thermos et est conçu pour les vrais fans de la marque

in

Le nouveau thermos Xiaomi est en acier inoxydable et est parfait pour les fans de la marque.

En plus de quelques nouvelles lunettes de soleil pas chères parfaites pour cet été, Xiaomi a également lancé aujourd’hui en Chine une nouvelle accessoire destiné à leurs aînés Ventilateurs.

Il s’agit d’un thermos de 500 millilitres de capacité, avec le logo de l’entreprise comme protagoniste. Il a un prix de seulement 15 euros pour changeret a d’autres détails intéressants.

Un thermos en acier inoxydable qui peut garder votre boisson chaude pendant six heures

Le thermos, appelé « Xiaomi Mini Thermos Flask » a un prix d’environ 17 dollars ou 15 euros pour changer. Il sera initialement disponible en Chine, où il sera vendu avec un étui de protection qui comprend le logo de la marque et le texte « Je suis un fan de Xiaomi » en chinois parfait.

Avec une capacité de 500 millilitres et fabriqué en acier inoxydable de qualité 316, le nouveau thermos de Xiaomi est capable de garder les boissons chaudes à environ 40 degrés jusqu’à six heures, et des boissons fraîches à 18 degrés en même temps**. Son extérieur a une finition mate hydrofuge.

Contrairement à d’autres modèles lancés par Xiaomi dans le passé, ce ce n’est pas un thermos intelligent, et ne permet donc pas de contrôler la température de son contenu. Il s’agit plutôt d’un accessoire lancé à l’occasion de la célébration de la Mon Fan Festival 2022.

