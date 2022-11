Le dernier né de Xiaomi est un tank jouet : il en coûte 40 € pour le changer et fonctionne avec la radiocommande xiaomi-hound-charriot

in

Xiaomi mise depuis un moment sur des jouets qui sont ensuite utilisés en réalité augmentée. Ce réservoir est leur dernier ajout à la famille.

Xiaomi parvient toujours à être à jour un jour après l’autre. Si ce n’est pour ses téléphones, c’est pour sa gamme de produits MIJIA axés sur l’électronique domestique et grand public. Maintenant, la firme chinoise a mis au point un petit jouet très intéressant avec lequel essayer de se concentrer sur un autre secteur du marché.

Selon les informations de Gizmochina, Xiaomi a a sorti un char jouet radiocommandé. Ce jouet fait partie de la série Jupiter Dawn Smart Building Blocks, qui compte déjà cinq constructions à son actif (ce serait la sixième). Pourquoi « Smart Building Blocks » ? Parce que, une fois le jouet assemblé, il peut être couplé avec le téléphone et jouer avec lui en RA. Voyons ce que ce réservoir a.

Hound Chariot, le tank de Xiaomi pour la réalité augmentée

Ce char jouet appelé Hound Chariot comprend plus d’un millier de pièces de construction recouvert de résine. Il dispose également d’une tourelle capable de pivoter à 360 degrés et d’un pare-chocs avant en forme de guillotine. Son apparence générale pourrait être décrite comme celle d’un véhicule typique de science-fiction.

Le Hound Chariot a également un moteur sans fil à deux axes capable d’atteindre 220 tr/min, et est compatible avec le protocole Bluetooth Mesh 5.0 pour le contrôler à distance.

Soyez prudent car ce réservoir de jouet est Plus qu’il n’y paraît: Il apporte également un moteur de développement de jeu, une faible latence et une réponse à grande vitesse et, une fois couplé avec le téléphone, nous aurons un écran où les données de conduite sont affichées en temps réel.

Comme si ça ne suffisait pas, quand on conduit la voiture avec son smartphone nous recevrons une réponse sous forme de vibration pour améliorer l’expérience de contrôle. En ce qui concerne la disponibilité et les prix, il peut être acheté via le financement participatif au Xiaomi Mall à partir d’aujourd’hui, le 16 novembre.

