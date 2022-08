Le dernier né de Xiaomi est un bandeau qui vous permet de contrôler vos appareils avec votre esprit

Le Xiaomi MiGu peut lire vos pensées grâce à trois points situés dessus qui sont capables de recevoir des signaux électriques et d’effectuer un EEG (électroencéphalographie) de votre cerveau.

Xiaomi n’est pas seulement l’un des les plus grands fabricants de mobiles au mondemais c’est aussi l’une des marques qui plus de produits innovants mis sur le marché et une bonne preuve de cela peut être trouvée dans le Cyberdog, un chien robotique qui sera disponible très bientôt, et dans la Xiaomi Mijia Glasses Camera, des lunettes révolutionnaires avec une caméra, un écran et un traducteur en temps réel que la firme chinoise présenté il y a quelques jours.

En ce sens, le géant chinois vient d’annoncer dans son pays natal un bandeau fou qui vous permet de contrôler vos appareils avec votre esprit.

C’est le gadget Xiaomi pour les dominer tous

Comme l’a confirmé le média chinois IT Home, la firme chinoise basée à Pékin vient d’annoncer le Xiaomi MiGu, un bandeau avec lequel vous pourrez contrôlez tous les appareils intelligents de votre maison et surveillez la fatigue pendant la conduite grâce à l’utilisation des ondes cérébrales.

Pour réaliser tout cela, le Xiaomi MiGu, un appareil qui fait partie du projet qui a remporté le premier prix du troisième hackathon en ligne du groupe Xiaomiest équipé de trois points qui peuvent recevoir des signaux électriques et en utilisant les différences de potentiel entre ces points peut effectuer un EEG ou une électroencéphalographieun test qui mesure l’activité électrique de votre cerveau.

chaque personne produit différentes formes d’ondes cérébrales en fonction de votre humeur et ce bandeau Xiaomi utilise l’apprentissage automatique étiqueté artificiellement pour cartographier et corréler ces différentes formes d’onde.

Ainsi, après avoir formé cette IA, il sera possible de faire associez chaque type d’onde cérébrale à une action spécifique comme allumer une lampe intelligente.

Malheureusement, il n’est pas encore clair si ce nouveau gadget sera commercialisé ou non, car cet appareil n’a pas de date de sortie.

