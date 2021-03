Le dernier né de HTC Vive est un traqueur de visage pour capturer les expressions de notre visage en réalité virtuelle

HTC, qui est l’un des grands représentants de la réalité virtuelle, vient de lancer un accessoire curieux et particulier pour ses lunettes VR: un traqueur de visage. Bref, c’est un appareil qui se fixe sous les lunettes et qui, comme l’explique l’entreprise, est capable de suivre jusqu’à 38 mouvements du visage sur les lèvres, la mâchoire, les dents, la langue, le menton et les joues. L’objectif? Obtenez des avatars plus réalistes.

Son nom est Vive Facial Tracker et il est compatible avec les lunettes de la série Vive Pro, ce qui laisse de côté d’autres appareils tels que le Vive Cosmos. Il est plus axé sur le monde des affaires que pour les jeux et son prix est de 139 euros. Il peut être acheté maintenant sur le site Web de HTC Vive.

Suivi du visage sans latence

L’idée du Vive Facial Tracker est améliorer un peu la communication non verbale, l’une des parties les plus importantes de la communication. Bien qu’il existe déjà des plateformes de réalité virtuelle qui permettent de créer des avatars et de réagir en temps réel avec des émojis ou des expressions faciales, l’objectif de Vive Facial Tracker est de permettre aux interlocuteurs de voir les expressions des autres.

C’est, en quelque sorte, quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans les animojis, sauver les distances. Le traqueur facial Vive scannez toute la partie inférieure du visage, donc il sait si nous bougeons la bouche, sortons la langue, faisons des gestes de quelque manière que ce soit, etc. Ainsi, si nous parlons en utilisant l’appareil, notre avatar bougera sa bouche en simulant nos propres mouvements.

Ils expliquent depuis HTC que l’appareil utilise deux caméras pour capturer le mouvement sous tous les angles, ce qui utiliser un éclairage infrarouge travailler dans des conditions de faible luminosité et qui a une latence de dix millisecondes, ce qui est important si l’on veut que le mouvement des lèvres de l’avatar accompagne notre voix. La fréquence de suivi est de 60 Hz.

Le Vive Facial Tracker fonctionne avec le Vive Pro Eye et d’autres modèles de la série Vive Pro.Son approche est clairement professionnelle, même si elle pourrait également avoir du potentiel dans les jeux vidéo. Le SDK de développement, disponible sur le site Vive, est compatible avec Unity et Unreal Engine, donc les développeurs ont déjà tout pour se mettre au travail. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le prix de l’appareil est de 139 euros.

