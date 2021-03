Le dernier nail art de Gwen Stefani est dédié à Blake Shelton – jetez un œil

J’y suis arrivé!

Gwen Stefani soutient son fiancé, Blake Shelton, avec de jolis nail art.

L’ancienne frontwoman de « No Doubt » a récemment partagé des photos sur Instagram de sa dernière manucure, la première photo révélant ses ongles rose bubblegum ornés de papillons, de fleurs et plein de bling. (Bien sûr, sa plus grande pièce de bling était sa bague de fiançailles scintillante, que Shelton lui a donnée quand il a posé la question l’automne dernier.)

La photo suivante de son diaporama Instagram a révélé une surprise amusante: un clou entièrement dédié à son amour, avec «Blake» écrit en lettres noires, ainsi qu’un décalque vintage de ce qui ressemble à un chérubin assis sur un cœur.

Stefani a honoré son fiancé avec un nail art élaboré. Gwen Stefani / Instagram

Peut-être que Stefani a eu l’idée d’une autre vidéo de nail art qui incorporait Shelton, qu’elle avait déjà partagée en 2015, peu de temps après avoir confirmé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble en novembre de cette année-là. Le clip à la lime-lapse montre un artiste des ongles peignant un portrait très complexe de la chanteuse country sur fond blanc à partir du compte Instagram de beauté populaire @makegirlz.

La mère de trois enfants est connue pour s’inspirer du style de son fiancé né en Oklahoma.

En décembre, elle a partagé une photo d’elle-même et de son fiancé où elle arborait un haut de style occidental, un chapeau de cowboy blanc, une jupe à franges et des bottes magenta. Il allait bien avec le look country de Shelton avec un jean et une chemise à carreaux superposés sur un t-shirt à manches longues.

Stefani, à son tour, a donné un coup de main à Shelton avec son apparence dans le passé, l’aidant à couper et à colorer ses cheveux à la maison pendant la quarantaine l’année dernière.

« Nous avons commandé des Just For Men et j’ai essayé cela pendant un moment, et je ne faisais pas les choses correctement et ce n’était pas le cas, il y avait trop de couleur – c’était comme du bleu ou du violet ou quelque chose comme ça », a révélé Shelton lors d’une interview sur «The Ellen DeGeneres Show» en septembre. « (Gwen) a dit: ‘Faisons les choses correctement.’ Et à ce moment-là, je m’en fichais parce que personne ne va me voir, nous avons été mis en quarantaine, alors c’était le moment de déconner.

« Et j’ai vraiment aimé ça! » la star de la country a continué. «J’aurais vraiment mieux aimé si je n’avais pas pris 117 kilos pendant la quarantaine. Je pensais que cela me faisait paraître plus jeune. … Maintenant, j’essaie réellement de perdre du poids, et je ne suis pas opposé à la coloration de mes cheveux. encore. … Si ça la rend heureuse, je suis cool avec ça. «

