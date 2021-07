Le dernier magasin de vidéos est une pure nostalgie PSVR inspirée par Blockbuster

Attachez-vous à la bande-annonce la plus étrange que vous verrez probablement toute l’année : Le dernier magasin de vidéos est prometteur pur PlayStation VR nostalgie – potentiellement à un degré psychotique. Cette simulation sociale est construite autour de l’expérience de magasinage dans les magasins de location de VHS, donc si vous êtes né après 1994 ou alors, vous ne savez probablement même pas de quoi nous parlons.

Cet auteur se souvient vaguement de Blockbuster : les tapis tachés, l’odeur de pop-corn et de papier, et les caisses Mega Drive fêlées – c’était définitivement un établissement emblématique. Et ce jeu vise à mettre en bouteille cette expérience, alors que vous traînez dans les parkings environnants et achetez des films minables des années 80. Vous pourrez alors visionner lesdits films dans deux espaces virtuels : un salon ou une salle de cinéma.

La bande-annonce montre une copie de Bruce Campbell’s Evil Dead, complet avec sa housse VHS usée. Mais nous ne savons pas comment cela va fonctionner sans que le développeur octroie une licence individuelle à tous les films qu’il souhaite inclure – et ce n’est pas financièrement faisable, n’est-ce pas ? En fait, nous supposons à moitié qu’il s’agit d’un bâillon – surtout après avoir vu la scène où l’avatar aux yeux morts commence à danser autour du magasin de vidéo.

RareBird Games, le développeur, est la même équipe derrière Sinfeld Remastered – un point culminant d’un projet qui a commencé sa vie dans Dreams et est sur le point de sortir sur PS5 à un moment donné dans le futur. La question de savoir si l’un de ces projets verra le jour un jour fait l’objet d’un débat, mais au moins, nous aurons toujours cette bande-annonce gravée dans notre mémoire maintenant.