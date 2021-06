Le dernier Loki Twist est-il vraiment ce que pensent les fans de MCU ou Marvel joue-t-il tout le monde?

Bien que la phase IV du MCU ait commencé avec WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, c’est seulement avec Loki que nous commençons à comprendre les véritables répercussions des événements qui se sont déroulés dans Avengers : Fin de partie et explorera vraiment le monde illimité du voyage dans le temps, des variantes, des différentes dimensions, etc. Mais cela ne veut pas dire qu’il est exempt de tout ce que Marvel embrouillant a attiré WandaVision en laissant tomber de nombreux faux indices sur des possibilités qui ne se sont jamais matérialisées. Et c’est pourquoi nous et de nombreux fans de MCU avons du mal à croire la révélation majeure de l’épisode 2 sur le méchant personnage à capuchon tuant des agents de TVA. Avertissement : Spoilers ci-dessous si vous n’êtes pas au courant du dernier épisode de Loki encore.

Dans la dernière partie de l’épisode 2 de Loki, il a été révélé que la silhouette encapuchonnée qui avait tendu une embuscade aux agents de TVA et volé leurs frais de réinitialisation du temps n’était autre que Lady Loki (Sophia Di Martino), avec les cornes, la tenue verte et Le penchant caractéristique de Loki pour les gens ennuyeux. Bien que l’aspect le plus choquant de l’épisode ait été le déclenchement des innombrables charges de réinitialisation et le bombardement de la chronologie sacrée, la plus grande question reste de savoir si elle est vraiment qui nous pense qu’elle est. Elle n’a pas dit qu’elle était une version féminine de Loki – nous avons juste supposé à cause des tenues similaires et de l’opinion de TVA qu’elle était une variante de Loki, et du fait qu’un spot promotionnel avant la première de la série présentait un bref aperçu de Loki Fichier TVA dans lequel il était écrit que le dieu de la malice est fluide entre les sexes.

Était-ce vraiment Lady Loki ? Répondons d’abord à la deuxième question. Si vous êtes arrivé sur Twitter ou sur l’un des fils de discussion Reddit sur LokiDans l’épisode 2, vous connaissez déjà l’opinion dominante selon laquelle en présentant Lady Loki, Marvel n’a pas tenu sa promesse selon laquelle Loki est fluide entre les sexes. Eh bien, la réponse est un peu compliquée et est enracinée dans la réponse à la première question. Si c’était bien Lady Loki, alors oui, Loki est un genre fluide.

La réponse repose sur le fait qu’il n’y a qu’une seule chronologie, la Chronologie Sacrée. Les chronologies imparables des branches n’ont été créées que récemment, car dans le passé, la Time Variance Authority a étouffé chaque chronologie de branche à son apogée et a appréhendé toute variante qui annule la possibilité qu’un changement majeur ait été autorisé à s’étendre au point qu’une femme Loki était née. Et rappelez-vous, chaque chronologie de branche est une ramification de la chronologie d’origine et une variante de Loki n’est formée que lorsqu’il fait quelque chose qu’il n’est pas censé faire. Cela ne laisse que deux options, la première étant que cette variante de Loki ait pris l’apparence d’une femme. La deuxième option vient des bandes dessinées Marvel.

Dans les bandes dessinées, après la destruction d’Asgard par Ragnorak et la mort de tout le monde, Loki manipule la situation et choisit renaître dans le corps destiné à la renaissance de Lady Sif. Marvel n’a jamais exactement copié son matériel source et a toujours peaufiné ses éléments pour mieux servir son scénario global. Il y a aussi le fait que cette Lady Loki, appelons-la Loki B, semble posséder plus de pouvoirs que la variante Loki, Loki A, avec laquelle la série a commencé. Alors peut-être que, avec Mind Control, Loki B possède également le pouvoir de laisser son essence habiter différents hôtes à volonté. Peut-être que lorsqu’une variante de Loki a été appréhendée par la TVA, il a volontairement quitté son corps et a plutôt occupé une hôte féminine pour s’échapper.

Il est également possible que Marvel ait secrètement introduit un autre méchant majeur. Mais il y a aussi la possibilité qu’elle ne soit pas du tout Lady Loki mais un personnage méchant différent, connu sous le nom d’Enchanteresse. Il y a eu deux personnages dans les bandes dessinées Marvel qui s’appelaient Enchanteresse. Le premier était Amora, une Asgardienne qui avait des capacités magiques, en particulier le pouvoir de contrôler l’esprit de quelqu’un. Rappelez-vous que le Loki original ne possédait pas ce pouvoir mais Lady Loki a montré cette capacité dans l’épisode 2.

Le deuxième personnage à utiliser le nom d’Enchanteresse est une femme humaine nommée Sylvie Lushton à qui Loki lui-même a accordé des pouvoirs magiques, lui faisant ainsi croire qu’elle est une Asgardienne. Elle a pris le nom d’alter ego d’Amora et sa préférence pour la couleur verte. Alors qu’elle a d’abord essayé de rejoindre les Young Avengers, son penchant pour le mal et son penchant pour le mal (tout comme Loki) l’a transformée en antagoniste.

Voici pourquoi il est jugé possible que la personne, l’actrice Sophie Di Martino, Loki L’épisode 2 présenté comme une variante de Loki est en fait le protégé de Loki. Alors que le générique de fin de l’épisode dans les versions anglaise et espagnole répertorie le personnage comme « The Variant », dans le doublage espagnol castillan, elle est répertoriée comme Sylvie. Ensuite, il y a la page IMDB de Loki Épisode 4 qui a répertorié l’actrice enfant Cailey Fleming comme « Young Sylvie ». Encore une fois, comme mentionné ci-dessus, aucune chronologie de branche n’aurait été autorisée à s’étendre suffisamment pour qu’une femelle Loki puisse accoucher, ce qui annule effectivement la possibilité qu’elle ait une enfance. Cela ne pourrait fonctionner que si Sophie Di Martino n’est pas du tout Lady Loki et est en fait l’Enchanteresse de la série.

#Loki CE N’EST PAS LADY LOKI LES GARS… REGARDEZ CES CRÉDITS POUR LES AUTRES VERSIONS LINGUISTIQUES… C’EST SYLVIE !!!!!!!! pic.twitter.com/lKofSqUIpw – ashelynx (@ashelynx22) 16 juin 2021

Beaucoup ont également souligné l’aversion de « Lady Loki » pour le nom de Loki et comment le dieu de la malice pensait que ce n’était pas ainsi qu’il se traiterait après avoir été jeté par la personne qui est censée être sa variante.

Mais encore une fois, nous avons appris notre leçon avec WandaVision, où les fans ont proposé une douzaine de théories sur le fait que Wanda n’est pas celle qui tire les ficelles, mais à la fin, il a été confirmé que c’était elle depuis le début. Peut-être que Di Martino est Lady Loki et que Marvel n’a emprunté que des caractéristiques telles que la capacité de contrôler l’esprit, les cheveux blonds et le nom humain de l’Enchanteresse. Après tout, ce ne sera pas la première fois qu’ils combinent les traits de deux personnages différents pour créer un seul personnage.

Que ce soit Lady Loki ou non, nous sommes tellement ne pas fini de voir les différentes variantes de Loki, surtout maintenant que la chronologie sacrée s’est divisée en plusieurs chronologies différentes. Le dernier épisode de Loki est actuellement diffusé sur l’application officielle Disney+ avec de nouveaux épisodes chaque semaine le mercredi.

Sujets : Loki