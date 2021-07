Le dernier «Kellyoke» de Kelly Clarkson est destiné aux mamans «qui ont survécu à la parentalité pendant le verrouillage»

Mamans (et parents) d’Amérique, Kelly Clarkson vous soutient !

Avec sa dernière performance « Kellyoke », Clarkson est devenue complètement rétro avec la puissance anthémique et époustouflante de « Nothing’s Gonna Stop Us Now » de Starship, et elle avait un public cible très spécifique en tête :

« L’hymne parfait pour les mamans qui ont survécu au confinement ! » le compte Twitter de son talk-show a écrit mardi, ajoutant le hashtag #KeepCalmandMomOn. Nous adorons cette idée de « Keep Calm and Mom On » !

L’air était en plein mode des années 1980 (la chanson est sortie à l’origine en 1987 et était un hit n ° 1 pour le groupe). Clarkson portait une robe imprimée pleine longueur et a insufflé une toute nouvelle vie audacieuse à la version abrégée de la chanson.

Quant à ce sentiment « Keep Calm and Mom On », elle en a fait le thème de l’émission pour la journée :

Gardez votre calme et maman! L’émission d’aujourd’hui est dédiée aux mamans fortes qui le maintiennent à la maison depuis un an et demi ! Écoutez des histoires de réussites incroyables de maman, d’échecs hilarants de maman et rencontrez des mamans enseignantes inspirantes ! pic.twitter.com/0QAE4yMNht – L’émission Kelly Clarkson (@KellyClarksonTV) 6 juillet 2021

« Gardez votre calme et maman ! » un tweet séparé lu. « L’émission d’aujourd’hui est dédiée aux mamans fortes qui le maintiennent à la maison au cours de la dernière année et demie! »

C’était loin d’être la première fois qu’elle replongeait dans les années 1980 à la recherche d’inspiration musicale. Si vous êtes un fan, n’oubliez pas de jeter un œil à l’interprétation de Clarkson sur « A Little Respect » d’Erasure, « Borderline » de Madonna et « Tainted Love » de Soft Cell !

En rapport: