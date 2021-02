Le dernier film The Falcon and the Winter Soldier confirme que les X-Men arrivent au MCU?

Il est arrivé hier soir. La bande-annonce complète du Falcon et du soldat d’hiver est enfin là et ne ressemble pas WandaVision, il semble être une fiesta de thriller d’action avec moins de place pour les mystères qui grattent la tête. En fait, sa bande-annonce a même mis le cachet de la confirmation sur l’arrivée très attendue des X-Men dans le vaste monde du MCU et peut-être, peut-être, a-t-elle également préparé le terrain pour Wolverine.

Une grande partie de la bande-annonce bourrée d’action se concentre sur les conséquences de la Avenger: Fin de partie scène qui a vu un Steve Rogers âgé passer le bouclier à Sam Wilson. Nous voyons Falcon utiliser le bouclier pour la première fois, bien que dans une autre scène Sam et Bucky Barnes s’entraînent avec le bouclier. Comme nous le savons déjà, le baron Zemo de Daniel Bruhl est de retour avec son masque précis de bande dessinée. Mais on dirait qu’il ne sera pas le seul méchant de l’histoire, car Bucky est vu en train de se battre avec un groupe de guérilleros masqués. Alors que les débuts de Wyatt Russell en tant que John Walker, un agent américain chargé de prendre la place de Captain America, n’ont pas encore été vus, la bande-annonce fait allusion à sa présence.

Mais ce sur quoi nous nous sommes concentrés, c’est le bref aperçu d’une ville mystérieuse au bord d’une mer, un endroit qui, avant 2019, Marvel Studios ne pouvait pas s’intégrer dans le MCU- la ville de Madripoor, qui partage des liens profonds avec le X Men. Maintenant, bien avant la sortie de la bande-annonce, il y avait eu de nombreuses fuites de photos, dans lesquelles des endroits populaires de Madripoor, comme le Brass Monkey Saloon ainsi que le drapeau de la ville (de Wolverine # 6) ont été vus.

Ainsi, c’est assez clair Le faucon et le soldat de l’hiver va nous donner plus que la réponse à la question brûlante de savoir qui brandira le bouclier de Captain America et prendra sa place maintenant. Sa bande-annonce récemment publiée au Super Bowl confirme que la ville fictive et sans loi de Madripoor va jouer un rôle important dans la prochaine série Disney +. Pour Marvel Studios, choisir simplement un endroit aussi crucial qui a une longue histoire avec les mutants et aussi les X-Men, juste pour l’inclure, ne sonne pas bien.

Qu’est-ce que Madripoor?

Marvel’s Madripoor est la capitale d’une nation insulaire d’Asie du Sud-Est située dans le détroit de Malacca et est un point chaud bouillonnant pour les criminels, car elle ne permet pas aux autres nations d’extrader des criminels pour des crimes qu’ils ont commis à l’intérieur de leurs frontières respectives. La ville, qui est apparue pour la première fois Nouveaux mutants # 32 (Octobre 1985), est divisé en deux zones – il y a le Hightown grouillant de riches et est le foyer des empires criminels les plus notoires. Ensuite, il y a le Lowtown, qui est en proie à l’extrême pauvreté et à la drogue. Mais cette partie de la ville regorge également d’activités criminelles incontrôlées.

Le Hightown était souvent visité par les X-Men et ils l’utilisaient même comme quartier général, mais le membre éminent de l’équipe qui fréquentait principalement le ventre miteux, à savoir le Lowtown de la ville, était Wolverine. Il a un penchant particulier pour la ville dans les bandes dessinées et y a passé longtemps, principalement comme son autre alter ego, Patch. Il a également nettoyé Madripoor de ses éléments méchants, au moins pendant un petit moment, et s’est heurté à de nombreux seigneurs criminels pour protéger la ville. Il est même copropriétaire d’un bar à Lowtown, le Princess Bar. Plus récemment, les X-Men étaient à Madripoor lorsque le corps de Wolverine a mystérieusement disparu et ils ont soupçonné Magneto de l’avoir volé.

Un membre des X-Men est déjà là …

Nous avons déjà un mutant du monde du X Men films – Peter Maximoff qui a récemment fait des débuts surprenants dans WandaVision en remplacement du vrai frère de Wanda, Pietro qui est mort. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations quant à savoir s’il s’agissait vraiment de Quicksilver ou plutôt de quelqu’un d’autre déguisé, toutes ces théories peuvent être mises au repos si vous activez simplement la description audio de l’épisode et écoutez la description de l’arrivée choquante.

« Vu de dos, un homme aux cheveux blonds décolorés se tient sur la marche avant … Wanda regarde la version de Pietro des films X-Men », explique la description. Maintenant, si les showrunners voulaient que nous nous agrippions aux pailles et que nous spéculions obsessionnellement sur l’arrivée de Peter / Pietro, la description audio n’aurait pas été aussi explicite. Par exemple, nous ne savons toujours pas pourquoi cet hélicoptère drone / hélicoptère jouet est resté en couleur après avoir traversé Westview, tandis que l’agent SWORD est devenu noir et blanc.

Et il y a toujours une chance que plus de personnages du X Men les films débarqueront dans le MCU à travers WandaVision après Wanda (ou une entité maléfique), il est possible que plusieurs univers se fondent les uns dans les autres. Si tel est bien le cas, la confirmation de l’existence de la ville de Madripoor en Le faucon et le soldat de l’hiver élargit les portes déjà ouvertes pour l’arrivée de plus de mutants et, espérons-le, les débuts du MCU de celui avec des griffes d’adamantium particulièrement acérées.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, X-Men, Disney Plus, Streaming