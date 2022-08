Le dernier film de Sofia Coppola est un récit de passage à l’âge adulte au temps du sida

Sophie Coppola est la reine des contes de passage à l’âge adulte. De la dissection rêveuse de l’enfance dans Les vierges suicidés à l’ascension et à la chute des jeunes mondains kleptomanes dans La bague blingla cinéaste est dans son élément pour mettre en scène la désillusion de la maturation.

C’est donc tout naturellement que la société de production familiale de Coppola, American Zoetrope, a acheté les droits d’Alysia Abbott. Royaume des fées, un mémoire personnel sur le fait de grandir aux côtés d’un père atteint du sida, peu après sa publication en 2013.

« J’adore le livre Royaume des fées; c’est une histoire d’amour douce et unique entre une fille et son père, qui ont grandi ensemble dans les années 1970 à San Francisco », a déclaré Coppola à l’époque. « Je pense que cela fera un film captivant et touchant sur un sujet que je n’ai jamais vu auparavant. . »

Coppola, qui a commencé à écrire un scénario presque immédiatement après avoir obtenu les droits, a finalement abandonné le projet initial au profit d’une co-écriture avec Andrew Durham.

Durham assuma bientôt le rôle de Le pays des fées seul scénariste et réalisateur; Coppola reste sur le film en tant que producteur aux côtés de son frère Roman.

Royaume des fées L’auteur est confiant dans la capacité de Duo à porter son histoire sur grand écran

Dans une interview de 2014, Royaume des fées L’auteur Alysia Abbott a partagé qu’elle était confiante dans la capacité de Coppola et Durham à transformer ses mémoires touchantes pour le grand écran.

« En fin de compte, ce qui était important pour moi, c’était que la personne qui adaptait mon travail soit fidèle à l’esprit du travail », a déclaré Abbott à The Rumpus, notant que le duo semblait être « un très bon match ».

Elle a poursuivi: « Je voulais quelqu’un qui ne verrait pas cela comme une histoire bohémienne sauvage, mais comme une relation entre une fille et un père. Dans [Coppola]Dans ses films, elle est très sensible à l’expérience des jeunes femmes, et c’est l’histoire d’une jeune femme et de sa relation avec son père. Ce n’est pas une histoire de Harvey Milk. Il ne s’agit pas de l’activité politique au sein du mouvement de libération gay à San Francisco. Sofia a beaucoup d’intégrité artistique. »





Quant à Durham, Abbott pense que ses liens profondément personnels avec l’histoire seront monumentaux dans l’adaptation Royaume des fées. « C’est un homme gay qui a perdu son propre père à cause du SIDA, donc je pense qu’il va être sensible au film », a déclaré Abbott. « Il m’a assuré que ce ne serait pas comme Dallas Buyers Club. »

Mettant en vedette CODA Emilia Jones, Scoot McNairy, Geena Davis et Cody Fern, il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie pour Royaume des fées.