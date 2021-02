Le dernier film de Johnny Depp est parfaitement noté grâce à ses fans

Le 5 février, il a été publié ‘Minamata‘par le réalisateur Andrew Levitas et le producteur American International Pictures, son premier film depuis’ Beat the High Cost of Living ‘(1980). A aussi Johnny Depp en tant que producteur et protagoniste, dans ce qui est sa dernière apparition dans un film jusqu’à présent, puisque pour l’instant aucun projet n’a été confirmé, bien qu’il y ait de fortes rumeurs d’un nouvel appel de Tim Burton.

Ce long métrage suit W. Eugene Smith, un photographe de guerre de retour au Japon, où il documente l’effet dévastateur de l’empoisonnement au mercure sur les communautés côtières: Maladie de Minamata. Il a eu sa sortie officielle au Festival international du film de Berlin en février 2020 et a été retardé en raison du coronavirus.

Sa réception par des critiques spécialisés n’est pas la meilleure, car sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 61%, selon 23 avis, avec une note moyenne de 5,7 / 10 Oui dans Metacritic, il a un nombre similaire: 51 sur 100. Le consensus général était: « Réconfortant, mais déroutant ». Cependant, Concernant les avis du public, tout change.







Alors que le nombre dans Tomates pourries pas le meilleur des critiques, Ses fans lui ont donné des notes élevées et il a actuellement un score de 100%. La même chose se passe dans avis google, où a 5/5 étoiles, en plus de commentaires flatteurs Depp de plus de 100 adeptes de l’acteur. Métacritique Il ne l’a pas publié pour l’instant, mais les approbations sont estimées similaires.

Bien que les fans de Johnny Depp le soutenir dans ce projet à travers des sites d’opinion, la vérité est que les chiffres proposés par New York Post Oui Billetterie Mojo ils soulignent que ‘Minamata’ est un flop au box-office, ne rapportant que 15000 €, et les médias américains commentent que Ce refus est dû aux conflits juridiques de l’acteur avec son ex-femme, Amber Heard.