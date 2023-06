Le dernier film de Hayao Miyazaki gardé secret par le Studio Ghibli

Studio Ghibliicône et titan de l’industrie de l’animation japonaise, reste muet sur le dernier film de son co-fondateur. de Hayao Miyazaki prochain film intitulé Comment vivez-vous a peu ou pas d’informations à ce sujet. Jusqu’à présent, le seul aperçu que le public a du film est une seule affiche énigmatique représentant un oiseau. Le studio s’est abstenu d’utiliser toute publicité préalable à la sortie ou de divulguer des détails complets.





Cet écart par rapport aux moyens conventionnels d’obtenir de la presse pour un film semble faire partie de la campagne rapportée par Variety. Le président et producteur du Studio Ghibli, Suzuki Toshio, a révélé dans une interview que cette tactique non conventionnelle est un moyen de stimuler l’anticipation des fans et du public. Miyazaki n’a créé aucun film depuis Le vent se lève en 2013. Cette approche et cette stratégie marketing sont conçues pour inspirer les fans à découvrir le film dans les salles de première main pour satisfaire leur curiosité. Le film sortira au Japon le 14 juillet.

« Ils voudront voir par eux-mêmes de quoi parle le film », a déclaré Suzuki. « Et pour ce faire, ils devront aller au théâtre. »





Un autre chef-d’œuvre du maître animateur est né après 10 ans

Le président du studio a ajouté une couche supplémentaire d’intrigue autour du film en disant que le film pourrait s’écarter de l’intrigue du roman de passage à l’âge adulte de 1937. Comment vivez-vous par Genzaburo Yoshino. Il est largement admis que le film sera basé sur ce roman car Miyazaki a précédemment laissé entendre que le livre titulaire était « l’un de ses préférés ». En ce qui concerne la sortie de ce film monumental, il y a certainement beaucoup de spéculations, mais aucune idée de l’apparence du produit final. Compte tenu de la réputation de Miyazaki, personne n’attend autre chose qu’un autre dernier classique d’un maître du métier.

Miyazaki est connu pour être un perfectionniste et ce trait artistique a causé des retards de production. Ces retards ont entraîné l’ouverture de ses films sans fanfare, sans projections de presse habituelles ni activités promotionnelles. Cependant, cette tendance a été poussée à l’extrême avec ce nouveau film Comment vivez-vous car il manque de publicités, de bandes-annonces ou d’annonces vocales. Ainsi, marquant une nouvelle étape même pour un vétéran comme le Studio Ghibli.

Malgré tout le secret entourant le film, il convient de noter que le film a déjà été pré-vendu sur les marchés étrangers. Il n’y a pas encore d’annonce officielle sur le moment où le public international pourra le voir. Bien que GKIDS ait été confirmé comme distributeur pour le marché américain.

Miyazaki a créé plusieurs succès d’animation, dont certains sont Mon voisin Totoro (1988), Princesse Mononoke (1997), Enlevée comme par enchantement (2001), Le château ambulant de Howl (2004), et Ponyo (2008). Il est considéré comme l’un des animateurs les plus influents au monde, inspirant des géants de l’animation comme Disney et Pixar.