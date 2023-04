Le dernier film de Clint Eastwood mettra en vedette Toni Colette et Nicholas Hoult

Clint Eastwood est l’un des acteurs les plus chevronnés d’Hollywood de l’histoire, une icône de l’industrie qui tourne et joue dans des films sans arrêt depuis les années 1950. Il a fléchi son répertoire bien mérité dans divers genres, des westerns classiques pour lesquels il est le plus connu aux drames politiques en passant par la science-fiction. Il est complètement à l’aise devant et derrière la caméra et bien qu’il ait maintenant plus de 90 ans, il est toujours prêt à contribuer un dernier morceau de film à sa brillante carrière appelée Juré #2. Après avoir annoncé le plan en mars, selon un rapport de Deadline, nous connaissons maintenant plus de détails, y compris que Nicolas Hoult et Toni Collette sont prêts à y jouer.

Le prochain projet de Clint Eastwood devrait être sa dernière réalisation cinématographique, prouvant que l’âge ne peut parfois pas faire grand-chose pour arrêter quelqu’un qui connaît sa passion et ses limites. Son dernier film était un drame occidental appelé pleurer macho qui a été créée en 2021, dans laquelle il a joué le rôle de Mike Milo, une star de rodéo à la retraite contrainte par son ami Howard (Dwight Yoakam) de ramener son fils de Mexico. La majeure partie du film se concentre sur le lien entre Mike et le fils lors du voyage de retour, partageant leur vie et leurs luttes. Maintenant, son dernier et dernier film sera un thriller dramatique centré sur un procès pour meurtre où l’un des jurés se rend compte qu’il est celui qui a tué la victime dans un tragique accident de la route. Il cherche à sauver l’accusé d’une accusation de culpabilité tout en essayant de ne pas se mettre dans le collimateur. Le projet serait dans sa phase finale d’être éclairé par Warner Bros. Il devrait mettre en vedette à la fois Toni Collette et Nicholas Hoult, qui fait actuellement le tour des théâtres avec la comédie d’horreur vampirique de Nicolas Cage. Renfield.





Quelle est la prochaine étape pour Collette et Hoult ?

A24

Hoult a été assez omniprésent dans le circuit du cinéma ces derniers temps, Renfield seul son dernier projet à faire le tour. Au cours des dernières années, l’acteur a joué dans divers films comme la comédie belliqueuse Deadpool 2série historique Le favoriun drame biographique intitulé Tolkien dans lequel il a joué le rôle du légendaire auteur fantastique et de la comédie d’horreur Le menu, qui mettait en vedette Ralph Fiennes dans le rôle d’un véritable chef Michelin impitoyable. Aux côtés d’Eastwood Juré #2, il exprimera également Jon Arbuckle dans la dernière adaptation de Garfield. Il jouera également Thomas Hutter dans le prochain redémarrage de Nosferatusqui a fait appel à Bill Skarsgård pour jouer le vampire emblématique.

Pendant ce temps, Toni Colette a captivé le public avec des performances dans certains des films les plus époustouflants de ces dernières années. Son film le plus monumental à ce jour est sans aucun doute le film d’horreur psychologique effrayant Héréditaire (2018), qui lui a valu plusieurs prix de la meilleure actrice. Elle devrait également jouer dans le prochain film du réalisateur coréen Bong Joon-Ho, qui a déjà secoué le public et les critiques avec son film d’horreur psychologique. Parasite (2019). Son prochain projet est Mickey 17un drame de science-fiction à venir en 2024 qui mettra également en vedette Robert Pattinson (Le Batman), Steven Yeun, qui séduit actuellement le public avec le nouveau thriller de Netflix Bœufet Mark Ruffalo (Avengers : Fin de partie).