Le dernier film de Cameron Boyce arrive dans les salles de cinéma et en VOD cet automne

1091 Pictures a acquis les droits de distribution du dernier film de Cameron Boyce Avorton dans les territoires nord-américains. Le studio fixera un jour et une date pour la sortie en salles et supervisera également sa sortie en vidéo à la demande, cet automne.

Avorton est le dernier film et l’apparition à l’écran de l’acteur Cameron Boyce, décédé en juillet 2019, à l’âge de 20 ans. Boyce, qui a joué le rôle de Carlos, fils de Cruella de Vil dans la fantaisie musicale de Disney Descendance et sa séquelle, a subi une crise d’épilepsie, qui a entraîné son décès soudain.

Avorton est réalisé par Will Coakley dans ses débuts de réalisateur et mettra en vedette une jeune distribution mettant en vedette Boyce, Brianna Hildebrand, Nicole Elizabeth Berger et Aramis Knight aux côtés de Jason Patric. Le film se concentre sur un adolescent Cal (Cameron Boyce), qui, en raison de l’intimidation et le manque de soutien des adultes succombent à l’autodestruction, à la douleur, à la dépression et à une boussole morale éteinte.

Les autres co-acteurs représenteraient également des personnages relatables de lycéens, confrontés à la négligence et à d’autres problèmes sociaux, les faisant sombrer dans le cycle du pessimisme et de la violence. Avorton est écrit par Christian Van Gregg et Armand Constantine avec Coakley comme co-scénariste. Les producteurs du film ont laissé entendre que le film traiterait de la violence chez les adolescents et de ses répercussions. S’exprimant sur leurs distributeurs de réception de films, ils ont commenté.

« Nous sommes reconnaissants de travailler avec 1091 Pictures, qui comprend la pertinence et la puissance de cette histoire ; nous nous sommes également associés à la Fondation Cameron Boyce et à son initiative Wielding Peace pour promouvoir la paix au lieu de la violence et sensibiliser aux conséquences de la violence armée. . Nous sommes ravis que le public voie cette image puissante et passionnante. «

La prémisse du film suggère que le film essaiera de creuser dans la psychologie des adolescents à l’époque où nous vivons et favoriserait probablement l’importance de la santé mentale, du conseil, de l’orientation parentale et de l’éducation des adolescents. Les parents de Cameron Boyce ont également ajouté à l’importance du film et au dernier rôle de leur fils, en disant :

« Ce film est très important dans le climat dans lequel nous vivons aujourd’hui, Cameron était incroyablement fier de ce film, et nous pensons que sa puissante performance résonnera profondément auprès de tous ses fans à travers le monde. »

Négliger la maltraitance et l’intimidation est un inconvénient majeur à la fois dans l’éducation des parents et dans les administrations scolaires. Les deux préoccupations étaient les films et la télévision fortement adaptés, comme dans Le monde de Charlie, Carrie, et 13 raisons pour lesquelles. Avorton serait probablement un thriller dramatique de style plus indépendant, qui répondra à ces préoccupations via un ton relativement plus sombre.

Avorton a déjà recueilli les éloges de la critique et du public au Mammoth Film Festival où il a été présenté pour la première fois en 2020. Là, le film a reçu le prix du public du meilleur long métrage, validant ainsi le fait qu’il aurait quelque chose de vraiment important et intéressant à livrer à l’auditoire.

Pendant que Avorton est la dernière apparition au cinéma de Cameron Boyce, ce ne serait pas sa seule sortie en 2021. Boyce apparaît dans huit épisodes de la première saison de la série Amazon Prime Video ville du paradis, dans lequel il a un rôle récurrent. L’émission l’a également vu retrouver son Descendance co-vedette Booboo Stewart. Avorton recevra une sortie en salles et en VOD cette année à un jour et une date non précisés. Cette nouvelle est née à Deadline.

