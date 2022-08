Le dernier film de Brendan Fraser vient de remporter un prix majeur avant les Oscars

Parmi les autres noms qui recevront une distinction lors de la cérémonie annuelle de remise des prix du festival, citons le réalisateur Sam Mendes et l’ensemble de la distribution de Mon policiery compris Harry Styles, Emma Corrin, Rupert Everett et bien d’autres.

Après leurs débuts en 2019, les TIFF Tribute Awards sont devenus quelque chose d’important – notamment parce que de nombreux lauréats ont souvent bien réussi aux Oscars, comme Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien), Jessica Chastain (Les yeux de Tammy Faye), Joaquín Phoenix (Joker) et Anthony Hopkins (Le père).

Dans La baleinenous voyons le protagoniste reclus de Fraser, Charlie, aux prises avec une frénésie alimentaire en spirale, provoquée par la culpabilité d’avoir quitté sa famille pour un amant gay, qui est décédé plus tard.

Il a dit à Newsweek : « Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux vous dire… La garde-robe et le costume étaient vastes, sans couture, encombrants.

« [Director] Darren Aronofsky est évidemment brillant, et travailler avec lui a été une expérience vraiment formatrice, et Brendan y est tellement incroyable, et aussi probablement mon humain préféré sur la planète.