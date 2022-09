Le dernier film de Bob Saget, Daniel’s Gotta Die, sera présenté en première au Festival du film d’Austin

Près d’un an après sa mort prématurée, Bob Saget verra sa performance finale dévoilée avec la sortie du nouveau film Daniel doit mourir. Par THR, il a été révélé que Saget sera présenté à titre posthume dans le film lors de sa projection au Festival du film d’Austin cette année. Le film, réalisé par Jeremy LaLonde et écrit par Matthew Dressel, a également été assemblé en partie par Saget qui avait grandement contribué avec ses collègues acteurs et équipes tout en travaillant sur le projet.





« Le décès de Bob a été un choc pour l’ensemble Daniel doit mourir », a déclaré LaLonde dans un communiqué. « Il a été un collaborateur de bout en bout et il a vraiment adoré ce film. C’est avec une grande tristesse qu’il n’a jamais pu le voir terminé. J’ai hâte de voir comment le public réagit à sa dernière performance au Festival du film d’Austin avec son dernier cadeau à tous ceux qui l’aimaient.

« Bob a vraiment adoré le scénario et a assumé un rôle très paternel dès le début ; désireux d’aider de toutes les manières possibles », a ajouté Dressel. « Il a vraiment fait ressortir le cœur du personnage à la surface du script et était déterminé à s’assurer qu’il le faisait toujours correctement. Sur le plateau, il avait toujours les pages de scénario en main et me parlait souvent pour s’assurer que le personnage était comme je l’avais prévu. S’il y a une personne qui méritait de voir ce film, c’est Bob et je serai toujours triste qu’il ne puisse pas. Il nous a aidés à créer un envoi magnifique et réconfortant et je pense que les gens l’apprécieront vraiment.

Une comédie, Daniel doit mourir suit un homme nommé Daniel (Joel David Moore) qui « tente de renouer avec sa famille mais découvre qu’ils veulent le tuer pour son héritage ». Outre Moore et Saget, le casting du film comprend également Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin et Iggy Pop.





Bob Saget est aimé et manqué

Saget n’avait que 65 ans lorsqu’il est décédé en janvier de cette année. La nouvelle a été dure pour beaucoup de ses amis, car Saget était une personnalité si appréciée de la scène comique. John Stamos et d’autres copains de Saget s’étaient réunis après sa mort pour créer un hommage spécial avec des blagues et des souvenirs de feu Full house étoile. Il a été filmé et a depuis été monté ensemble sous la forme d’une émission hommage à Netflix. Certains de ses Full house les co-stars ont récemment rendu hommage à nouveau en l’honneur du 35e anniversaire de la sitcom.

Le festival du film d’Austin se déroulera du 27 octobre au 3 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur le festival sur le site officiel.