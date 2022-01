Le dernier film d’action en direct de la licorne et spectacle sur scène en développement

Le roman de 1968 La dernière licorne est peut-être mieux connu pour son adaptation animée de 1982, qui présentait des performances vocales d’Alan Arkin, Jeff Bridges, Christopher Lee, Mia Farrow et Angela Lansbury. La version cinématographique n’a pas fonctionné de manière époustouflante au box-office, mais est devenue l’une des animations non Disney les plus appréciées de la décennie et a acquis un grand culte. Maintenant, il semble que le roman pourrait recevoir un traitement en direct et une nouvelle production musicale sur scène avec Fergie, membre des Black Eyed Peas, en charge de l’écriture de chansons.

Il a été initialement rapporté en 2014 que Fergie et son ancien mari Josh Duhamel développaient une adaptation de l’histoire. Pourtant, il n’y a eu aucun mot officiel que la production se poursuivrait depuis lors. Les derniers détails proviennent de la page FAQ du site Web de la société de divertissement récemment créée Beagleverse, un groupe fondé par Michael Heard et Lauren Sands avec La dernière licorne auteur Peter S. Beagle. Le site note qu’une production scénique et un film d’action en direct de La dernière licorne sont « tous deux en préparation », mais n’entrez pas dans les détails de l’un ou l’autre des projets potentiels.

FILM VIDÉO DU JOUR

Depuis la parution du roman dans les années 60, La dernière licorne a été adapté deux fois dans des productions scéniques, la plus récente étant en 2009 par Promethean Theatre Ensemble à Chicago, mais cela semble être un projet à plus grande échelle que cette version, ou la version 1988 du Pacific Northwest Ballet qui l’a précédée. Alors que le film d’animation, produit par Rankin-Bass Productions, est toujours la version la plus appréciée de l’histoire, les fans entendent des plans pour une itération en direct depuis près de deux décennies maintenant. Avec la nostalgie jouant un grand rôle dans de nombreuses sorties hollywoodiennes en ce moment et les progrès de CGI et les effets pratiques étant au niveau du niveau requis par un tel conte fantastique, le moment pourrait être idéal pour La dernière licorne.





L’enfer du développement de la dernière licorne provoqué par des problèmes juridiques







Malheureusement, comme c’est le cas dans de nombreux développements cinématographiques problématiques les plus anciens d’Hollywood, au moins une partie de la raison pour laquelle La dernière licorne n’a pas encore été transformé en film d’action en direct est dû à des querelles juridiques autour des droits de propriété. À une époque où les batailles juridiques sur les droits des personnages et des histoires sont la norme, il n’est pas surprenant que La dernière licorne a fait l’objet de sa propre affaire. En 2006, Continent Films a dévoilé un site Web qui annonçait une nouvelle adaptation cinématographique, mais le projet n’a jamais été mis à jour. L’une des raisons à cela était probablement l’affaire soulevée par Beagle contre son ancien manager en 2015 pour maltraitance et fraude envers les personnes âgées.

En mars 2021, Beagle a gagné son procès et a retrouvé les droits de La dernière licorne ainsi que tous les projets futurs basés sur l’un de ses romans et œuvres écrites actuels ou à venir. Alors que le site Beagleverse mentionne la décision et souligne que certains sites sont toujours en activité par l’ancien manager de Beagle, le site précise qu’il s’agit de l’endroit officiel pour toutes les nouvelles des projets à venir tels que La dernière licorne.





Posséder La Dernière Licorne en DVD ! Ramenez chez vous ce merveilleux film sur la croyance et l’espoir.

Lire la suite





A propos de l’auteur